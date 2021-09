Joao o Griezmann contra el Espanyol

Fútbol Español

Jueves 9| 8:21 am





Ya con Yannick Carrasco con el grupo, aún a la espera de Kieran Trippier, Marcos Llorente, Koke Resurrección, José María Giménez, Ángel Correa, Rodrigo de Paul y Matheus Cunha, Diego Simeone perfila su once para el partido del domingo del Atlético de Madrid con el Espanyol con la titularidad de Luis Suárez y la duda de Joao Félix o Antoine Griezmann a su lado.



La prueba del jueves del técnico en el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda ofreció dos versiones ofensivas diferentes; las dos con el goleador uruguayo, ultimada ya su recuperación del edema en la rodilla sufrido contra el Villarreal hace una semana y media, cuando se reestrenó en el once. Y con gol.



Aunque la probable alineación aún está condicionada porque no han regresado siete internacionales, aunque ninguno de los cuatro suramericanos (Correa, Giménez, Matheus Cunha y Rodrigo de Paul) volverán a Madrid hasta el sábado, con lo que probablemente no serían titulares el domingo, Simeone ya ha dado los primeros trazos.



Uno está en duda en el ataque, al lado de Luis Suárez. Dando por supuesto que Correa, en un momento imponente, goleador tres veces en las primeras tres jornadas, no vaya a jugar de titular el domingo, la incógnita se centra en dos posibilidades este jueves: Joao Félix, con el que probó primero, o Griezmann, con el que ensayó después.



El atacante portugués ya está listo para entrar en competición, una vez superada la intervención en el tobillo derecho del pasado 2 de julio que lo ha apartado de las tres primeras jornadas de Liga; el delantero francés, el último fichaje del Atlético, también está preparado para su reestreno, tras su marcha de dos años al Barcelona y reincorporarse al trabajo el miércoles tras jugar con Francia.



Entre esas dos opciones circula la duda más visible del once, que, por lo demás, contará con Yannick Carrasco por el carril izquierdo, su posición más habitual y más probable, o por el derecho, dependiendo del estado de Kieran Trippier tras volver de la selección, y con Thomas Lemar en principio como interior zurdo.



Aunque en las otras dos plazas del centro del campo Simeone probó este jueves con Geoffrey Kondogbia y Héctor Herrera -el mexicano ya está repuesto de las molestias musculares que lo han impedido jugar en las tres primeras jornadas de LaLiga Santander-, ahí son indiscutibles, salvo sorpresa o rotación por su participación con la selección española, tanto Koke Resurrección como Marcos Llorente.



Lo mismo que Stefan Savic en la defensa. El central montenegrino, con un traumatismo en el tobillo sufrido el pasado viernes con su selección ante Holanda, no se entrenó tampoco este jueves con el grupo ni participó en los ensayos tácticos, pero ya ultima su puesta a punto, tal y como demostró en la sesión que hizo al margen, con saltos, giros, intensidad y alto ritmo. Se le presupone titular.



También a Mario Hermoso, como central izquierdo, y a Felipe Monteiro, por el centro, salvo que Simeone cuente con Giménez en el once recién llegado de jugar con la selección uruguaya. La portería será para Jan Oblak, que también se reintegró este jueves a la dinámica del equipo y que este viernes ya trabajará junto al grupo.



A la espera de la reincorporación al trabajo de los últimos siete internacionales (Marcos Llorente, Koke, Trippier, Giménez, Correa, Matheus Cunha y Rodrigo de Paul), con la recuperación de Joao Félix, Héctor Herrera, Luis Suárez y Stefan Savic, Simeone tendrá disponible a toda la plantilla para armar la convocatoria y el once para el partido del próximo domingo contra el Espanyol. EFE