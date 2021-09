Miku: "Nos guste o no, el Deportivo es favorito en esta categoría"

Fútbol Español

El jugador Miku Fedor reconoció que, a pesar del recorte presupuestario, su equipo, el Deportivo, es "favorito" en la categoría de bronce, "guste o no" por la presión que conlleva.



"La realidad es que el club es el que es, con la historia que tiene a sus espaldas, la masa social, no solo en Galicia, en mi país (Venezuela) hay mucha gente que sigue al Deportivo y en esta categoría, nos guste o no, es favorito. Aunque haya habido un recorte económico, no implica que el club no tenga la misma ambición. El dinero no puede condicionar tu ambición", indicó.



En una conferencia de prensa telemática, el jugador de nacionalidad venezolana incidió en que siente la misma "presión" por ascender que la temporada pasada, en la que los blanquiazules no consiguieron el objetivo, y abogó por "adaptarse e interiorizarlo".



"El año pasado, al ser el año del descenso, había como una obligación extra y este año, a pesar del recorte, la exigencia interna y externa entiendo que es la misma. El grupo sabe lo que le van a exigir, es consciente de lo que tiene que hacer, pero está enfocado en el partido a partido y no mira más allá. La competición va a ser muy larga", declaró.



El delantero aseguró que esta temporada, a diferencia de la anterior, pudo hacer la pretemporada con el grupo y se siente "anímica y físicamente muy bien".



En la punta del ataque tiene como compañero a Alberto Quiles, con quien ha congeniado en el terreno de juego.



"Eso ocurre a veces en el fútbol. Cuando conectas con un jugador, se ve en la cancha. Ya prácticamente no nos tenemos que mirar para saber dónde está uno u otro. Puede jugar de delantero, de diez, de extremo, puede hacer paredes conmigo. Tengo un socio, no hago la guerra solo como el año pasado, se descarga la responsabilidad del gol, nos entendemos", afirmó.



Para completar la delantera, el Deportivo cuenta con Noel López, que hace unas semanas se proclamó campeón de España juvenil con el conjunto gallego y que debutó con gol ante el Celta B en la primera jornada.



"A Noel a veces le digo que puedo ser su papá porque le doblo la edad. Es una esponja, absorbe todos los consejos que cualquiera le da y tanto él como Trilli escuchan, asienten y tratan de aplicar esos consejos. Hablo mucho con él, tiene muy buenas condiciones, es un proyecto de un gran delantero, pero paso a paso con él, no hay que llenarlo de presión", matizó. / EFE