Falcao cree que en el Rayo le darán confianza para dar lo mejor de sí mismo

Martes 7| 6:51 pm





El colombiano Falcao García, de 35 años, confío en que el Rayo Vallecano de España le va a dar "toda la confianza" para poder dar lo mejor de sí mismo y valoró "el espíritu muy lindo" del club madrileño.



"Estoy muy contento de poder hacer parte de esta institución. Creo que es un lugar donde me van a brindar toda la confianza para poder dar lo mejor de mí y hacer parte de un equipo con un espíritu muy lindo", expresó el veterano artillero en una rueda de prensa previa al partido que disputarán el jueves Colombia y Chile.



'El Tigre' reveló que conoce a varios jugadores del equipo, como su excompañero del Atlético de Madrid Mario Suárez, que le han "transmitido lo que es el vestuario, el cuerpo técnico".



También se refirió al momento que vive y dijo que está "muy bien", pese a que al comienzo de "esta temporada no he tenido los minutos que deseaba".



"He tenido la posibilidad de entrenar, de hacer una buena pretemporada, de trabajar quizás más específicamente en el aspecto físico", aseguró.



El delantero llegará este año a trece temporadas en Europa en las que ha vestido las camisetas del Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea y el Galatasaray, donde jugó los últimos dos años.



Justamente regresa a España donde dejó gratos recuerdos con el Atlético de Madrid al anotar 70 goles y 9 asistencias en 91 partidos disputados, además de consagrarse campeón de una Copa del Rey, una Europa League (máximo goleador con 12 tantos) y una Supercopa de Europa, siendo figura excluyente en las últimas dos competiciones.



Entre otras distinciones mientras estuvo en el club colchonero, Falcao fue incluido en el once ideal de la FIFA/FIFPro y en el de la LaLiga en el 2012 según la UEFA, además de ser elegido como el quinto mejor jugador del mundo en la votación para el Balón de Oro en ese mismo año y ocupar el undécimo lugar en las votaciones para este mismo premio en el 2013.



"Me siento muy orgulloso de hacer parte de este club y además de volver a una liga que ya conozco, que es muy competitiva y que me va a permitir seguir creciendo", dijo Falcao.