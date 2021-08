Elche y Athletic se reparten puntos, dominio y ocasiones

Fútbol Español

Elche y Athletic de Bilbao han igualado en el Martínez Valero (0-0) tras un partido entretenido en el que ambos equipos se han repartido el dominio, las ocasiones y los puntos.



El conjunto vasco tuvo mayor control del juego y posesión, pero el Elche, que acabó muy cansado, produjo las mejores oportunidades, sobre todo por medio de Pere Milla, que erró dos muy claras.



Tras un susto inicial de Bigas, cuyo remate tras una acción de estrategia sacó con los pies el debutante Agirrezabala, el Athletic Club tomó el mando del partido desde el inicio.



El conjunto de Marcelino, con una presión asfixiante, desconectó el juego ilicitano y puso cerco a la portería de Kiko Casilla con varios saques de esquina consecutivos, pero sin remates de peligro. Berenguer, Muniain y Sancet comenzaron a asociarse y el Elche sufrió en defensa, aunque poco a poco salió a flote guiado por Fidel en su nueva posición de conductor del juego ofensivo.



El equipo ilicitano se sacó de encima la presión y comenzó a generar peligro, casi siempre por el carril del colombiano Mojica. Primero fue Boyé el que no supo resolver en el área pequeña ante Agirrezabala y poco después el colegiado anuló un gol a Fidel por un fuera de juego muy ajustado.



El Athletic, superado, tuvo también su opción tras una rápida combinación ofensiva, pero Roco taponó el disparo a quemarropa de Williams.



La ocasión más clara fue para el Elche, pero Pere Milla, de forma incomprensible, no acertó a embocar a la red, a puerta vacía y a escasos metros de la raya de gol, un gran pase de Mojica con la portería vacía. El Athletic respondió al filo del descanso con un disparo lejano de Balenziaga que exigió una gran parada de Casilla.



El guión del partido no cambió tras el descanso. El Athletic llevó algo más el peso del juego ante un Elche atrincherado a la espera de su ocasión,



Pere Milla, tras un contragolpe, resolvió mal, de nuevo, un mano a mano con Agirrezabala. Y sin tiempo para lamentarse fue Williams, muy intermitente en su juego, el que lo intentó con una vaselina que no encontró la red.



Con el paso de los minutos el Elche fue acusando el cansancio y cediendo más espacios. Muniain comenzó a aparecer entre líneas y el conjunto vasco rondó el gol por medio de Williams y Dani García.



También el Elche, a balón parado, tuvo su opción en un remate de cabeza de Gonzalo Verdú.



Marcelino refrescó a su equipo en los últimos minutos con la entrada de Nico Williams y Zárraga, pero el Elche supo aguantar el empuje de su rival para amarrar el punto y rozar el triunfo con un disparo de Tete Morante despejado por Agirrezabala.



Ficha técnica:



0. Elche: Kiko Casilla; Bigas, Gonzalo Verdú, Roco (Diego González, m.61); Josan (Tete Morente, m.81) , Marcone, Raúl Guti (Palacios, m.81), Fidel, Mojica: Pere Milla (Carrillo, m.70) y Lucas Boyé.



0. Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos (Lekue, m.52), Vivian, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García (Vesga, m.75), Vencedor (Nico Williams, m.82), Muniain (Zárraga, m. 82); Sancet (Villalibre, m.75) e Iñaki Williams.



Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Gonzalo Verdú y Raúl Guti por el Elche y a De Marcos y Dani García por el Athletic Club



Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del Campeonato de Liga Santander disputado en el estadio Martínez Valero ante unos 12.500 espectadores. / EFE