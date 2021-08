El regreso del japonés Kubo a Mallorca ilusiona en la isla

Fútbol Español

Miércoles 11| 2:13 pm





EFE.

Un refuerzo de lujo regresa al Mallorca. La estrella japonesa Takefusa Kubo vuelve a la isla un año después y la ilusión se ha disparado entre los aficionados y, también en el equipo de Luis García Plaza, que lo ven como un referente ofensivo ante los "grandes" el fútbol español.



El club hizo oficial el fichaje de futbolista nipón este miércoles con el mensaje "Kubo vuelve a casa" y reproduce varias fotografías del nuevo integrante de la plantilla bermellona captadas en el Visit Mallorca Estadi luciendo una camiseta con su nombre.



Kubo ya fue decisivo en muchos partidos con Vicente Moreno (ahora técnico del Espanyol) en el banquillo, pero su aportación en la temporada 2019-2020 no fue suficiente para mantener la categoría.



Entonces, también cedido por el Real Madrid, participó en 36 partidos de liga -24 como titular- y marcó cuatro goles.



De él se espera mucho más en esta nueva etapa. Ha crecido como futbolista tras su paso por el Villarreal y el Getafe, tal y cómo lo ha demostrado con los brillantes Juegos Olímpicos que completó recientemente en su país natal.



Kubo ha dado un paso adelante y el Mallorca confía en que marque la diferencia. No tendrá a su lado al colombiano "Cucho" Hernández ni al croata Ante Budimir, como en el año del descenso, pero le acompañarán dos delanteros (y quizás algún otro fichaje más) con experiencia y bregados en mil batallas, como Abdón Prats y Ángel Rodríguez, ex del Getafe.



Se reencontrará en el vestuario con muchos de su ex compañeros y ese también es un factor importante para acelerar la adaptación a un club que conoce muy bien.



El nipón, asimismo, ayudará al Mallorca a generar negocio en el mercado audiovisual japonés, donde su compatriota es un ídolo. De nuevo se verá en Son Moix a periodistas japoneses siguiendo todos sus movimientos y volverá a ser el jugador más solicitado en las ruedas de prensa.



El potencial de Kubo puede ser determinante para el gran objetivo bermellón en la Liga Santander: la permanencia.



Consolidarse en Primera es el reto. El Mallorca acaba de liquidar una deuda histórica con Hacienda, ha saneado sus cuentas y en el terreno futbolístico espera lo mejor de la estrella japonesa.