Osmajic máximo goleador de la pretemporada

A falta de pocos días para el inicio de LaLiga, los partidos de la pretemporada pueden reflejar el estado de forma de los jugadores de los equipos de Primera División. En las estadísticas anotadoras, un nombre se alza sobre el resto. No es otro que el del futbolista montenegrino del Cádiz Milutin Osmajic, que con cinco tantos es el máximo goleador de la pretemporada.



Osmajic es un desconocido en LaLiga. Disputará su primera temporada en España si el club gaditano no atiende a las diversas llamadas que han hecho otros equipos para hacerse con sus servicios después de su exitoso verano.



Cumplió 22 años el pasado 25 de julio y en el Cádiz ha explotado todas sus cualidades al máximo: velocidad y gol. Procedente del Sutjeska Niksic, disputó antes de firmar por el Cádiz un total de cuatro temporadas en la máxima categoría de su país. Entre Liga, Liga de Campeones y Liga Europa, acumula más de un centenar de partidos. La pasada campaña, disputó 32 y marcó 10 goles.



En pretemporada, sus víctimas han sido el Barbate (doblete), el Linense, el Algeciras y el Almería. No son equipos del nivel más exigente, pero sus números están encima de la mesa. Ha superado esta pretemporada a jugadores de más nombre.



Por detrás de Osmajic en la tabla de máximos anotadores del verano hay tres jugadores que marcaron cuatro tantos: Lucas Boyé (Elche), Adnan Januzaj (Real Sociedad) y el canterano del Barcelona Rey Manaj.



Otros futbolistas de gran nivel y esperanzas en sus equipos, también firmaron buenos números. Es el caso de Memphis Depay, uno de los fichajes esta temporada en el Barcelona y que tendrá la difícil misión de sustituir a Lionel Messi en las estadísticas goleadoras.



Depay ha conseguido marcar tres goles en pretemporada. Sus víctimas, han sido el Girona, el Stuttgart y el Juventus.



Con la misma cifra, también se encuentran dos jugadores del Getafe: Enes Ünal, y David Timor y se unen al club de las tres dianas Alberto Moreno (Villarreal), el defensa más goleador, Manu Vallejo (Valencia), Willian José (Real Sociedad), Lucas Pérez (Alavés) y Martin Braithwaite (Barcelona).



Llama la atención la escasez de jugadores del Real Madrid en la lista. En concreto, sólo figura Rodrygo Goes, el único jugador blanco que ha marcado en pretemporada. La causa, es fácil de explicar: el equipo de Ancelotti sólo ha disputado dos amistosos. En ellos, sólo firmó un tanto, el de Rodrygo al Glasgow Rangers.





GOLEADORES DE PRIMERA DIVISIÓN DURANTE LA PRETEMPORADA:





- Con 5 goles: Milutin Osmajic (Cádiz)



- Con 4 goles: Rey Manaj (Barcelona); Lucas Boyé (Elche); Adnan Januzaj (Real Sociedad)



- Con 3 goles: Lucas Pérez (Alavés); Memphis Depay y Martin Braithwaite (Barcelona); David Timor y Enes Ünal (Getafe); Willian José (Real Sociedad); Manu Vallejo (Valencia); Alberto Moreno (Villarreal).



- Con 2 goles: Giorgi Gagua y Edgar Méndez (Alavés); Álex Berenguer (Athletic); Nabil Fekir, Borja Iglesias y Roberto González (Betis); Álvaro Negredo y Filip Malbasic (Cádiz). Santi Mina e Iago Aspas (Celta); Guido Carrillo (Elche); Antonio Puertas (Granada); José Luis Morales (Levante); Salva Sevilla (Mallorca); Iván Romero (Sevilla); Ante Budimir, Nacho Vidal y Chimy Ávila (Osasuna); Andrés Martín (Rayo Vallecano); Denis Chérishev, Jason Remeseiro y Omar Alderete (Valencia).



Con 1 gol: Jon Guidetti, Luis Rioja, Joselu, Alan Godoy, Manu García e Iván Martín (Alavés); Iñaki Williams, Raúl García, Daniel Vivian, Mikel Vesga y Asier Villalibre (Athletic); Mario Soriano, Borja Garcés, Ricard Sánchez, Yannick Carrasco y Ángel Correa (Atlético de Madrid); Álex Collado, Gerard Piqué, Yusuf Demir y Riqui Puig (Barcelona); Loren Morón, Juanmi Jiménez, Aitor Ruibal, Youssouf Sabaly, Rodrigo Sánchez, Álex Moreno y Cristian Tello (Betis); Álvaro Giménez, Iván Chapela, Pedro Alcalá, Nano Mesa, Alberto Perea, Martín Calderón y Álex Fernández (Cádiz); Brais Méndez y Nolito (Celta); Tete Morente, Pablo Piatti y Manuel Justo (Elche); Raúl de Tomás, Sergi Darder y Nicolás Delamed (Espanyol); Luis Suárez, Alberto Soro, Domingos Duarte, Dimitri Foulquier, Carlos Bacca, Luis Milla, Luis Abram y Adrián Marín (Granada); Hugo Duro, Chema Rodríguez y Erick Cabaco (Getafe); Roberto Soldado, Jorge De Frutos, Rubén Vezo, Sergio Postigo y Gonzalo Melero (Levante); Martin Valjent, Lago Júnior, Jordi Mboula, Ángel Rodríguez, Víctor Mollejo y Dani Rodríguez; Rodrygo Goes (Real Madrid); Jon Guridi, Carlos Fernández, Robert Navarro, Robin Le Normand, Jon Pacheco, Igor Zubeldia, Alexander Isak y Joseba Zaldua (Real Sociedad); Oussama Idrissi, Ryan Johansson, Ivan Rakitic y Óscar Rodríguez (Sevilla); Aimar Oroz, Kike García, Robert Ibáñez y Jaume Grau (Osasuna); Yacine Qasmi, Álvaro García, Mario Suárez e Isi Palazón (Rayo Vallecano); Gonçalo Guedes y Diego López (Valencia); Jorge Cuenca, Moi Gómez, Boulaye Dia, Fer Niño, Alejandro Millán y Dani Raba (Villarreal). EFE