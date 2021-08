La marcha de Messi y Ramos solapa un mercado

Fútbol Español

El partido entre el Valencia y el Getafe dará el pitido inicial a LaLiga 2021/22 de LaLiga, un curso marcado por las grandes ausencias como la de Leo Messi y Sergio Ramos, los estandartes de Barcelona y Real Madrid, y por un mercado 'light', marcado por los apuros económicos.







La partida del argentino y el sevillano son dos auténticos golpes a la competición, de la que han sido grandes referencias y protagonistas destacados en más de una década.







La difícil situación económica obliga a todos los clubes a cumplir el control económico y a apretarse el cinturón. Los movimientos de relevancia han sido hasta ahora muy escasos, menores a los de las otras grandes ligas. No obstante, queda tiempo para el cierre del mercado y es de prever que, aunque sin grandes dispendios, se produzcan nuevas incorporaciones.







En la dirección inversa, llegan a LaLiga otros protagonistas, aunque de menor calado, como el neerlandés Memphis Depay, el austríaco David Alaba y dos recientes campeones de la Copa América con Argentina como Rodrigo de Paul y Sergio Agüero.







El nombre que más ilusiona por su actualidad le pertenece ahora al vigente campeón, el Atlético de Madrid. Rodrigo de Paul (27 años) aterriza en la capital española tras destacar con el Udinese italiano y haber conseguido una Copa América en la que se reafirmó como uno de los estandartes de la renovación albiceleste. El mediocampista nacido en Sarandi firmó un contrato que lo liga al club rojiblanco por las próximas cinco temporadas.







Como jugadores libres llegan el defensor austríaco David Alaba y el atacante neerlandés Memphis Depay, al Real Madrid y al Barcelona, respectivamente, como sus fichajes de mayor renombre.







Alaba (29 años) inicia esta nueva etapa tras once temporadas en el Bayern Múnich en las que ganó diez Bundesligas y dos Ligas de Campeones, entre otros títulos.







Memphis (27 años) -como prefiere ser llamado- llega al club blaugrana procedente del Olympique de Lyon, donde no celebró títulos, pero tuvo números sobresalientes (76 goles y 55 asistencias en 178 partidos).







El equipo que continuará bajo el mando de Ronald Koeman, aprovechó el mercado y la finalización de su contrato con el Manchester City para incorporar sin costos de traspaso al defensor Èric Garcia -jugador formado en inferiores del club- que disputó solo doce partidos en la anterior temporada.







De igual manera y desde el mismo club aparece el atacante argentino Sergio "Kun" Agüero, que, tras su dilatada y exitosa etapa en el Manchester City, soñaba con compartir delantera con Messi. Pero no podrá ser.







Sobresale también la incorporación al Sevilla del argentino Erik Lamela, procedente del Tottenham. Como parte del acuerdo entre clubes, los 'Spurs' pagaron una suma de dinero e incluyeron al exatacante del Roma para tener al español Bryan Gil en sus filas.















LAS GRANDES AUSENCIAS, TRES DE ELLAS HISTÓRICAS







La baja más importante y trascendental para LaLiga es, sin duda, la del astro argentino Lionel Messi. Sus números hacen difícil imaginar al fútbol español sin la presencia del rosarino que desde su debut en el 2004 disputó por la competición doméstica 520 partidos para el Barça en los que marcó 474 goles, asistió en 217 ocasiones y ganó diez títulos.







Han sido 17 años, media vida de 'La Pulga', los mismos que Sergio Ramos jugó en la competición local, primero para el Sevilla y luego para el Real Madrid. El andaluz se mudó a Francia para jugar con el PSG de Neymar y Kylian Mbappé para las próximas dos temporadas tras ganarlo todo en la 'casa blanca' incluyendo cinco títulos de Liga y dejar su nombre como una de las grandes leyendas del club.







Raphael Varane, compañero de mil batallas de Ramos, es otro de los jugadores que deja el equipo que ahora dirige Carlo Ancelotti tras ser multicampeón (18 títulos) en diez temporadas jugadas con el club madrileño. Ahora el zaguero campeón del mundo con Francia en 2018 disputará la Premier League con la camiseta del Manchester United.







Entre la 'fuga de talentos' de jóvenes aparece la salida de Bryan Gil, ya internacional absoluto y que llega al Tottenham con la plata olímpica bajo el brazo. Una de las joyas de la cantera sevillista, cedido en las dos últimas temporadas en el Leganés y el Eibar, firmó con los 'Spurs' hasta junio del 2026.







Lejos de las cifras multimillonarias y los nombres rutilantes de la Premier League, LaLiga cada vez es más terrenal y con el paso del tiempo se enfrenta al gran reto de volver a ser el escenario cúspide del fútbol en el mundo. EFE