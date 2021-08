Laporta dará este viernes explicaciones sobre el adiós de Messi

Fútbol Español

Jueves 5| 2:59 pm





El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, comparecerá este viernes en rueda de prensa para explicar los motivos por los que delantero argentino Lionel Messi no renovará por el conjunto azulgrana.



Laporta atenderá a los medios de comunicación, a partir de las 11:00 horas, en el Auditorio 1899 del Camp Nou, para aclarar los motivos por los que Messi finalmente no firmará un contrato por cinco temporadas que parecía estar encauzado desde hace semanas.



El Barça informó este jueves por la tarde de que Messi finalmente no seguiría en el club, atribuyendo a "obstáculos económicos y estructurales" la imposibilidad de firmar un nuevo contrato que pudiese ser inscrito en LaLiga. EFE