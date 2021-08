LaLiga confirma el blindaje jurídico de la Liga Impulso

Fútbol Español

LaLiga anunció este jueves el blindaje jurídico de LaLiga impulso, presentado ayer, y afirmó en un comunicado público que no le preocupa "una posible acción legal del Real Madrid", tras afirmar el club madrileño que "no puede apoyar una operación que regala a unos inversores el futuro de 42 clubes de Primera y Segunda división".



LaLiga, ante las especulaciones sobre una posible demanda del Real Madrid a LaLiga Impulso publicadas por algunos medios, fuentes de los servicios jurídicos de LaLiga confirman el máximo cumplimiento del ordenamiento jurídico en todas las dimensiones del proyecto LaLiga Impulso, que ha contado con el asesoramiento de Uría Menéndez por parte de LaLiga y Latham &Watkins por parte del fondo de inversión CVC, subraya la nota.



"LaLiga no está preocupada por una posible acción legal del Real Madrid, ya que era una reacción previsible dada la trayectoria de dicho Club de oponerse de manera frontal y demandar cualquier proyecto estratégico que suponga un avance y un impulso de la competición y sus Clubes. Concretamente, LaLiga acumula 51 actuaciones jurídicas por parte del Real Madrid, de las cuales la mayoría han sido ganadas por LaLiga", subraya LaLiga en su texto.



LaLiga explica además que "entre las actuaciones ganadas por LaLiga al Real Madrid en los últimos años, interpuestas a hitos que han resultados críticos y necesarios para LaLiga y sus Clubes, se encuentran:



• Año 2015: Aprobación del Real Decreto Ley 5/2015, en la que LaLiga logró renegociar las condiciones de explotación de los derechos para la temporada 2015/2016 de modo que los clubes pudieron finalmente obtener una plusvalía sobre los ingresos derivados de los contratos firmados con los operadores. El Real Madrid impugnó la modificación estatutaria que habilitaba el reparto de casi 300 millones de euros y solicitó una medida cautelar para impedir el reparto de esas cantidades entre los clubes de laLiga. Finalmente, el Juzgado no consideró que dicha reforma vulnerase los derechos de los clubes sino que suponía un beneficio adicional, reprochando al Real Madrid su mala fe en perjuicio del resto de clubes.



• Temporada 2018/2019. El Real Madrid impugnó las cuentas anuales de la temporada 2018/2019 al considerar que LaLiga carecía de capacidad para detraer una serie de gastos de los ingresos audiovisuales y solicitando el pago adicional de 23.892.977, a los percibidos conforme al procedimiento de liquidación aprobado por los clubes. Sin embargo, el Juzgado desestimo dicha pretensión al considerar procedentes los gastos e inversiones realizadas por LaLiga para la puesta en valor de los derechos".



"En todos estos casos, los tribunales han dado la razón a LaLiga y en ningún momento los órganos de gobierno de LaLiga han parado y/o cambiado sus planes de futuro y crecimiento. LaLiga Impulso, que se aprobó ayer por unanimidad en la Comisión Delegada de la Liga, supone un ambicioso plan de inversión de 2.700 millones de euros que permitirá dotar a LaLiga y los Clubes de recursos con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados", concluye el comunicado de LaLiga. EFE