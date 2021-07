Asociación de Fútbol Palestina insta al Barça a no jugar partido en Jerusalén

Fútbol Español

La Asociación Palestina de Fútbol (FPA) y más de 200 entidades deportivas palestinas han pedido al Barcelona que no dispute el amistoso ante el Beitar Jerusalén -club insignia de la derecha israelí- que prevé jugar el 4 de agosto, al alegar que vulneraría los derechos palestinos sobre la Ciudad Santa.



"Aunque no tenemos derecho a decirle a ningún club como organizar sus partidos amistosos, tenemos derecho a oponernos a la elección de Jerusalén como sede del partido propuesto", declaró el presidente de la FPA, Jibril Rajoub, en una carta enviada esta semana a la FIFA, la UEFA y la Confederación Asiática de Fútbol.



Según este, hay eventos relacionados con el amistoso previstos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, situada en la zona oriental ocupada por Israel, que los palestinos reclaman como capital de su futuro Estado. De hacerse las actividades en el área, esto supondría "una violación" de los derechos palestinos, aseguró Rajoub en la misiva.



"Según el derecho internacional, Jerusalén es una ciudad dividida y su parte oriental se considera tierra palestina ocupada, lo que otorga jurisdicción a la Asociación Palestina de Fútbol sobre cualquier actividad futbolística que tenga lugar" ahí, reclamó.



El amistoso se debe disputar en el Estadio Teddy, en el barrio de Malha, que pese a estar en Jerusalén Occidental -área bajo soberanía israelí reconocida por la comunidad internacional- es un punto sensible para muchos palestinos, ya que ahí había una antigua aldea palestina despoblada en 1948, año de creación del Estado de Israel.



En otra carta dirigida hoy al Barcelona, más de 200 entidades deportivas palestinas le animan a cancelar el partido contra el Beitar Jerusalén, al alegar que de disputarse, esto sería una forma de "lavar" el "apartheid israelí" a través del deporte.



Según añaden, el estadio que acogerá el partido está solo a pocos kilómetros de los barrios palestinos de Sheij Yarrah o Silwán, en Jerusalén Este, "donde Israel está llevando a cabo expulsiones forzosas, demoliciones de casas, represión violenta de protestas pacíficas y arrestos masivos contra palestinos".



"¿Querríais jugar un partido 'amistoso' mientras los palestinos están siendo sujetos a un contexto de violencia colonial, apartheid y desposesión?", preguntan las entidades al equipo catalán.



El Beitar Jerusalén, con quién se enfrentará el Barça, tampoco tiene un perfil neutral en el panorama deportivo: se le conoce por su afición de ultras racista que no acepta a jugadores árabes o musulmanes, es un símbolo de la derecha israelí y figuras como el ex primer ministro Benjamín Netanyahu están entre sus aficionados.



En 2018, la Asociación Palestina de Fútbol se opuso a otro partido previsto en Jerusalén entre la selección de Argentina e Israel, que finalmente se canceló tras una intensa campaña de boicot.

EFE