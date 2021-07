Messi sigue siendo el protagonista en el Camp Nou el primer día sin contrato

Fútbol Español

Jueves 1| 12:17 pm





Por primera vez desde hace más de 20 años, los que hace que llegó al Barcelona, Leo Messi no es jugador del club azulgrana a efectos contractuales, aunque a la práctica nada ha cambio este 1 de julio y en el Camp Nou su imagen sigue luciendo por todos lados a la espera de una renovación que está afrontando sus últimos flecos.



A pesar de que finalmente el presidente Joan Laporta no pudo cumplir su propósito de renovar a Messi antes de que finalizara su contrato el 30 de junio, según pudo saber EFE en el club reina la tranquilidad y se espera que el contrato que asegurará la continuidad del argentino se cierre en cuestión de días.



Mientras tanto, en la tienda oficial del Camp Nou la camiseta de Messi sigue siendo la más expuesta y la más comprada por los seguidores azulgranas y los turistas, que confían en que la seguirá luciendo la próxima temporada.



Messi fichó por el Barcelona el 14 de diciembre del 2000 y los responsables del fichaje fueron Josep Maria Minguella, Horacio Gaggioli y Carles Rexach.



Desde entonces nunca se había encontrado en una situación tan rara como la actual, en la que se da por hecho que sigue siendo jugador azulgrana a pesar de no haber un contrato que lo certifique.



De todas maneras, la situación es mucho más tranquila que la del verano pasado, cuando el jugador mandó un burofax al club para expresar su deseo de marcharse. EFE