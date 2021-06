¿Quién es el mejor fichaje para el Real Madrid: Mbappé o Haaland?

Fútbol Español

Miércoles 9| 12:10 pm





Redacción Meridiano

El Real Madrid actualmente “está en guerra” por traer a su club a los jugadores Haaland y Mbappé, dos de las actuales estrellas más importantes según las estadísticas en Fútbol Moderno. Y claro también, según el corazón de los fanáticos. El club madrileño está directamente involucrado en el futuro de estas grandes personalidades, ya que lo más probable es que deban decidirse por uno o por el otro debido a la situación económica a nivel mundial. Claro que si pudieran se harían con ambos. Sin dudas pasar por este club le cambia la vida a cualquier jugador. ¿Cuál crees tú que será?

Del lado del París Saint-Germain, el actual club de Kylian Mbappé, parece que se facilita el camino. Hace unos días, la prensa española filtró que el joven le hizo saber a su club que no quiere renovar su contrato, el cual vence el año que viene. Esta decisión se debe a su deseo de vestir y jugar con la camiseta merengue. Aunque a los 14 años les rechazó una jugosa oferta. De esta manera, Florentino Pérez, el presidente del grupo ACS y del Real Madrid Club de Fútbol, tiene una gran ventaja. Aparentemente estamos ante un amor correspondido y ambas partes podrían unirse para presionar al conjunto parisino y acelerar el pase.

No solo en cuanto al negocio, desde el punto de vista deportivo también se alinearían los planetas. Mbappé puede ofrecer variantes muy interesantes en cuanto a lo ofensivo, que el DT podría aprovechar, pudiendo jugar como delantero centro o extremo por izquierda. Respecto al futbolista noruego Erling Haaland, con él una posible negociación se ve un poquito más complicada. Si bien en los diarios europeos se pone al Real Madrid como la principal opción, su agente, Mino Raiola, hace poco hizo una gira para hablar con varias potencias mundiales por su pase y al parecer distintos clubes de Inglaterra y España lo tienen en la mira.

A causa de esto último, El Real no solo tendrá que ofrecer una jugosa oferta por el joven noruego, sino que también tendrá que pelear con grandes rivales que tienen un poder adquisitivo del mismo nivel. Esta situación hace que se de una especie de subasta, lo cual automáticamente elevaría, para fortuna del jugador, el costo del pase. Los últimos acontecimientos que vienen ocurriendo en torno a estas dos grandes estrellas del mercado colocan claramente en una situación algo más ventajosa al Madrid y su misión por incorporarlos en su plantel. Recordemos que el Madrid del Bernabéu reformado, con ambos jugadores y nuevo estadio, tendría el equipo del futuro. La entidad blanca se permite soñar y todavía no ha descartado que si las circunstancias se dan, pueda juntar a las dos estrellas en el mismo equipo. Sería una inversión gigantesca pero no hay dudas de que los ingresos también se dispararían.

Quizás este verano pueda venir uno de los dos jugadores y en el 2022 el otro. Siendo el francés Mbappé quien tiene más posibilidades de llegar ahora.

Kylian Mbappé

Como mencionamos anteriormente, la situación sobre el jugador es clara. Simplemente hay que esperar a ver qué es lo que hace el PSG. Ya que para el jugador francés ya es una realidad que va a jugar en el Real Madrid en algún momento, aunque el espera que sea en un futuro cercano. Por el momento le viene dando negativas a su club en cuanto a su renovación, ya tuvo tres ofertas y las ha negado a todas. Así que el PSG está en problemas si Mbappé no acepta quedarse. Tendrían que venderlo este verano para poder sacar algún beneficio económico o ser firmes y valientes y no venderlo por más que no renueve su contrato. Si se da este último caso, haría que Mbappé quedase libre recién el próximo verano 2022.

Erling Braut Haaland

Para el noruego podría haber un giro en la situación y se podría precipitar su salida del Borussia Dortmund si el club alemán no se logra clasificar para la Champions League. Y en el caso de que el PSG finalmente se decida a no vender a Mbappé este verano, entonces el Madrid intentará con todas sus fuerzas traer a Haaland cuanto antes.

No hay ninguna duda de que ambos jugadores tienen muchas posibilidades, pero lo más factible es que uno de los dos tenga que esperar hasta el próximo año. Pero como con la vida, con el fútbol nunca se sabe que puede ocurrir. Mientras tanto el Real Madrid sigue fiel a su estilo e intenta ganar en el mercado de fichajes. Recordemos de que la temporada pasada no hicieron ningún movimiento a causa de la crisis mundial, así que Florentino Pérez quiere utilizar todas sus cartas durante los próximos meses para poder tener la fortuna de hacerse con estas estrellas.