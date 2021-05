David Alaba: "Para mí personalmente se cumple un sueño"

Fútbol Español

Sábado 29| 2:44 pm





El defensa austríaco David Alaba, nuevo fichaje del Real Madrid tras 13 temporadas en el Bayern Munich, se muestra encantado con su nuevo destino, que equivale a "cumplir un sueño".



"Para mí personalmente se cumple un sueño. Es algo especial", dijo el jugador, de 28 años, en declaraciones que recoge el diario austríaco Kurier y hechas durante la concentración de la selección nacional en Bad Tatzmannsdorf, al sur de Viena.



"Las últimas semanas y meses eran muy intensos... y también emocionantes", agrega el jugador, que ha firmado con el club español para cinco temporadas. Su trayectoria que incluye dos Ligas de Campeones, diez ligas alemanas, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.



"He hablado con varios clubes, pero para mí, personalmente, el Real Madrid siempre encabezaba la lista. Desde el principio sabía que si me marchara del Bayern Múnich iría en esta dirección", dijo Alaba.



Respecto a las condiciones que se encontrará en el nuevo club, con el veterano entrenador Zinedine Zidane recién salido y con el capitán Sergio Ramos en la cuerda floja, el jugador se mostró optimista.



"La situación no es fácil de analizar. Pero estoy seguro de que lo controlarán bien", dijo Alaba de su nuevo equipo, en el que aún no sabe qué posición ocupará.



"Ellos saben que puedo jugar en varias posiciones. Ya lo veremos en el futuro", agregó el austríaco. EFE