Coudet: "Tenemos bastantes dificultades"

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, lamentó este sábado las “dificultades” que tiene su equipo en cuanto a lesiones -Sergio Álvarez, Rubén Blanco, Renato Tapia, Jeison Murillo, Hugo Mallo, Ferreyra y Emre Mor- para afrontar el partido contra el Barça.



“No es cualquier rival. Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo con el mejor jugador del mundo. Será difícil. Tenemos bastantes dificultades una vez más. Vamos a intentar hacer un gran partido para ponerle las cosas difíciles”, comentó el técnico argentino



Recordó que el Celta no depende de sí mismo para alcanzar una de las plazas europeas, por eso dijo estar enfocado únicamente en el choque del Camp Nou porque se miden a un rival “de muchísima jerarquía” que les exigirá estar “con mucha concentración” y hacer las cosas “muy bien” para sacar un buen resultado.



“Estamos enfocados en lo que va a ser un partido con muchas dificultades que nos va a presentar el rival. Tenemos que tener la cabeza puesta en nuestro juego. Primero hacer las cosas lo mejor posible y luego ver qué pasa con los demás, que es donde no podemos gravitar”, apuntó.



Para el entrenador del Celta será fundamental evitar el intercambio de golpes: “Vamos a tratar de adaptarnos a cómo se va presentando el partido. Salir golpe por golpe, con espacios, contra el Barça, no lo veo muy conveniente. Vamos a tratar de trabajar como lo venimos haciendo y ser inteligentes”.

EFE