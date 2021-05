LaLiga está en el Metropolitano, con un ojo en San Mamés

Fútbol Español

El título de Liga se juega en el Wanda Metropolitano. Incluso el trofeo estará presente en el feudo del Atlético de Madrid, que afronta su primera opción de hacerse con el campeonato español si logra este domingo la victoria ante el Osasuna y le acompaña un empate o una derrota del Real Madrid en San Mamés.



Las cuentas son sencillas. Ganar y que el Real Madrid no sume los tres puntos. Cualquier otro escenario aplazaría la pugna por el título a la última jornada, en la que el Atlético viajará a Valladolid y su rival blanco recibirá al Villarreal.



El trofeo del campeonato estará en el coliseo rojiblanco, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol. Si se dan las dos premisas, el nuevo estadio rojiblanco, inaugurado en septiembre de 2017, viviría su primer título en directo, la undécima Liga de la entidad y la segunda del entrenador Diego Pablo Simeone. Lo hará sin espectadores por la situación de la pandemia en la región madrileña, que al no estar en fase 1 no podrá recibir aficionados.



En el vestuario que comanda el 'Cholo', ni una palabra de esto. El lema del partido a partido y la letanía de que quedan dos finales son las consignas de la plantilla. "Nosotros dependemos siempre de lo que podamos generar, y mañana no será la excepción. Vamos a ocuparnos de centrarnos en nuestros partidos y volcar nuestra ilusión para ir partido a partido como fuimos toda la temporada", manifestó Simeone en rueda de prensa.



La precaución es comprensible dado que este Atlético es especialista en complicarse los finales de partidos. Le pasó el miércoles contra la Real Sociedad (2-1), cuando pudo haber sentenciado en la primera mitad y acabó pidiendo la hora, y le ocurrió once días antes en Elche (0-1) donde venció gracias a que Fidel falló un penalti en el tiempo añadido.



Para ahuyentar fantasmas, un nombre emerge entre todos: Luis Suárez. Los momentos decisivos son terreno abonado para el uruguayo, que lleva cinco jornadas sin marcar. "Entramos en la zona Suárez", proclamó Simeone este sábado. "Es un momento ideal para que un futbolista como él pueda resolver, porque está acostumbrado a estos partidos y porque tiene la jerarquía de poder hacerlo", añadió.



En el acompañante del charrúa puede haber novedades. El portugués Joao Félix ensayó con el equipo titular este sábado, algo sorprendente después de cuatro suplencias, y volcado a la banda izquierda, territorio hasta ahora del belga Yannick Carrasco, que podría bien adelantar su posición o comenzar en el banquillo.



En el centro del campo, el francés Geoffrey Kondgobia entrará en lugar de Saúl Ñíguez, acompañando a Koke Resurrección en el centro y con Marcos Llorente como interior derecho.



El brasileño Renan Lodi sería la novedad en una defensa que podría volver a los carrileros, con el brasileño por la izquierda y el inglés Kieran Trippier por la derecha. El montenegrino Stefan Savic, el brasileño Felipe Monteiro y Mario Hermoso en la línea de tres centrales.



La única baja para el partido es el centrocampista francés Thomas Lemar, que ya se perdió el duelo del miércoles contra la Real Sociedad por una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo y no ha podido sumarse al grupo en los entrenamientos. El objetivo del club es que esté para la última jornada liguera en Valladolid.



Osasuna llega al Wanda Metropolitano para ser juez de la Liga. Con la permanencia en el bolsillo, viaja a Madrid con la idea de seguir sumando ante el rival que, según Jagoba Arrasate, es el que "más y mejor" les ha superado "este y el pasado año".



El club de Tajonar volverá a hacer rotaciones para dar frescura al equipo con la esperanza de chafar la fiesta a los del 'Cholo' Simeone en su propio estadio, una misión complicada en un campo en el que solo el Levante ha podido llevarse los tres puntos.



Llegará al choque algo más descansado que su oponente tras vencer al Cádiz el martes (3-2) en un partido en el que la estrella fue el croata Ante Budimir con dos goles. El delantero cedido por el Mallorca atraviesa un gran momento de forma y ya ha alcanzado la decena de goles.



Arrasate no podrá contar con Adrián López, Aridane Hernández y el delantero argentino Jonathan Calleri, que no entrenaron este sábado y se han quedado fuera de la convocatoria. Aridane y Calleri son dos bajas sensibles, ya que han contado con mucho protagonismo en la temporada del centenario rojillo. Nacho Vidal tampoco estará, al cumplir ciclo de amonestaciones.



El Atlético ha ganado todos sus partidos en casa contra el Osasuna en la etapa de Simeone en el banquillo, que también se ha impuesto en cinco de sus seis visitas a Pamplona. Para encontrar un triunfo rojillo en feudo madrileño hay que retroceder al Viejo Vicente Calderón y al año 2009, cuando el conjunto navarro dirigido por José Antonio Camacho se impuso al local de Abel Resino por 2-4.

