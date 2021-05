Hazard se disculpó con Zidane y sus compañeros

Fútbol Español

Sábado 8| 8:56 am





El belga Eden Hazard pidió disculpas en el vestuario a su entrenador Zinedine Zidane y a todos sus compañeros, tras las risas que intercambió con varios jugadores del Chelsea después de ser eliminado el Real Madrid de la Liga de Campeones.



"Hazard sabe lo que tiene que hacer en el campo y lo va a hacer, hablamos el otro día después del partido para decir que se disculpaba de la reacción, conmigo, con el club, con los jugadores. Ya pasó y nos tenemos que centrar en el fútbol que es más importante para nosotros y el final de temporada", aseguró Zidane en rueda de prensa.



El técnico francés lamentó las circunstancias que han provocado que Hazard no triunfe tras dos años en el Real Madrid y vio bien su disculpa en redes sociales.



"Se ha disculpado por lo del otro día y ha hecho bien, no era su intención hacer daño a nadie y lo dijo. Es un jugador del Real Madrid y va a competir por el Real Madrid", manifestó.



"Todos los jugadores llegan al corazón del madridismo, es verdad que de momento no se ha podido ver al Hazard que la gente quiere ver pero creo que lo va a sacar adelante. Es un momento complicado por todo lo que ha pasado pero tiene contrato y él quiere triunfar aquí. Espero que dentro de poco muestre lo que es como jugador", añadió. EFE