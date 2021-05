Jesús Navas: La mano está ahí y el árbitro ha decidido que no

Fútbol Español

Lunes 3| 6:39 pm





(EFE).- El capitán del Sevilla, Jesús Navas, afirmó sobre el posible penalti que reclamó su equipo por manos de Mikel Balenziaga dentro del área, en un centro suyo al inicio del segundo tiempo del partido perdido por los hispalenses ante el Athletic (0-1), que "la mano está ahí" y el árbitro, Jesús Gil Manzano, "ha decidido que no" era punible.



"Es un resultado duro; el equipo lo ha intentado y ha tenido ocasiones muy claras, pero no han entrado. Nos hemos volcado a por el gol, pero no ha llegado", declaró el internacional sevillano a Gol TV a la conclusión del encuentro.



A pesar de esta derrota que complica mucho las opciones del Sevilla de continuar en la pelea por el título, el lateral de Los Palacios recalcó que el equipo tiene que "seguir" mirando hacia adelante y lo dará "todo hasta el final".



"Peleamos en cada partido hasta el final y vamos a ir a Madrid a intentar ganar el encuentro (del domingo en Valdebebas). Tenemos que seguir, vamos a darlo todo hasta el final y a intentar estar lo más arriba posible" en la clasificación, aseveró Jesús Navas. EFE