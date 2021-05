Voro dirigió su primer entrenamiento

Fútbol Español

Lunes 3| 9:45 am





El nuevo técnico del Valencia, Salvador González ‘Voro’, dirigió este lunes su primera sesión de entrenamiento tras la destitución de Javi Gracia como técnico del equipo en la mañana de este lunes.



Gracia acudió a primera hora a la ciudad deportiva, donde el equipo iba a entrenarse a las 10:30, pero el presidente del club Anil Murthy también fue a Paterna para comunicarle su destitución, sin que ninguno de los dos realizara declaraciones al abandonar la instalación.



El relevo en el banquillo provocó un retraso en la hora de inicio de la sesión de trabajo pero no un cambio sustancial en los planes previstos, porque los jugadores que fueron titulares el pasado domingo ante el Barcelona se ejercitaron en el gimnasio y los que no lo hicieron trabajaron sobre uno de los terrenos de juego.



Al frente de esa sesión de trabajo estuvo Voro, al que se le vio acompañado por Chema Sanz, un técnico de la casa que formaba parte del cuerpo técnico de Gracia pero que sigue en la entidad.



En principio, no hay cambios tampoco en el resto del plan de trabajo previsto para preparar el encuentro del próximo domingo ante el Valladolid, por lo que el equipo descansará el martes y retomará los entrenamientos el miércoles. EFE