Ramos sigue su recuperación en Valdebebas tras superar el coronavirus

El Real Madrid realizó el primer entrenamiento con la mente puesta en el partido contra el Real Betis, tras la victoria en Cádiz (0-3) que le coloca líder provisional de LaLiga Santander, para el que, de momento, el técnico galo Zinedine Zidane no recupera a ninguna de las siete bajas, aunque sí cuenta con la buena noticia de que Sergio Ramos ha superado el coronavirus.



El capitán del conjunto blanco compartió una foto en sus redes sociales tocando balón sobre el césped y un escueto mensaje: "feliz de estar de vuelta". Aunque su retorno a los terrenos de juego no será inmediato, ya que continúa recuperándose de la lesión en el gemelo izquierdo que sufrió durante el último parón de selecciones.



Si cumple con los plazos previstos, a pesar de la cuarentena por coronavirus, aún le queda una semana para estar recuperado.



Por su parte, el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric se ejercitaron en el interior de las instalaciones, mientras que el francés Ferland Mendy y el español Lucas Vázquez continuaron sus respectivos procesos de recuperación.



El belga Eden Hazard completó otra sesión sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, pero su vuelta a la convocatoria dependerá de sus sensaciones. Además, el uruguayo Fede Valverde continúa asilado en su domicilio tras dar positivo ayer miércoles en coronavirus; sin síntomas, como confirmó su mujer, Mina Bonino, en redes sociales.



Así, los titulares en la victoria contra el Cádiz hicieron trabajo de recuperación mientras que el resto realizó ejercicios de presión y circulación, y tiros a portería, según informó el club en un comunicado.



El Real Madrid volverá a entrenar este viernes, víspera del choque frente al Real Betis, mientras espera el resultado del Atlético de Madrid-Huesca de hoy jueves (19:00 horas CEST) para saber si acabará la Jornada 32 como líder de LaLiga Santander. Para ello necesita que los de Simeone no sumen en su partido en el Wanda Metropolitano. EFE