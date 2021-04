Iago Aspas lamentó errores del Celta contra Sevilla

Fútbol Español

Lunes 12| 9:10 pm





Vigo. El internacional español Iago Aspas lamentó los “dos regalos” de su equipo a un Sevilla que remontó en la segunda parte, cuando su equipo acusó el desgaste realizado en los primeros 45 minutos.

“En la segunda parte llegamos un poco justos de gasolina, nos echamos un poco atrás y ese no es nuestro juego. Luego le regalamos esos dos goles y un equipo como el Sevilla no te perdona”, comentó a Gol el delantero del Celta, autor de un doblete en el primer acto.



Aspas no vio penalti del croata Rakitic a Fontán, pero dijo que le queda “algo más de dudas” la jugada en la que cae lesionado Facundo Ferreyra tras recibir un codazo de Fernando: “No he podido ver la repetición pero creo que tiene la nariz rota, ya hemos visto todos como sangraba, y es difícil que el delantero vaya a rematar al brazo del defensa”.



El atacante insistió en que su equipo está en desventaja respecto a los siete primeros clasificados por la escasa profundidad de su banquillo, y tras el choque incidió en ello: “Mira los cambios que han hecho ellos y los que hemos tenido que hacer nosotros. Entró Ferreyra, se lesiona y no teníamos otro atacante para meter”. / EFE