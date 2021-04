Pellegrini: "Contento con la actitud, no con el resultado. Merecimos ganar"

Fútbol Español

Domingo 11| 11:30 pm





El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha "quedado muy contento" este domingo "con la actitud" de sus jugadores, "no con el resultado ante el puntero de la Liga", un 1-1 frente al Atlético ante el que ha "tenido ocasiones para ganar".







"En el segundo tiempo, hemos sido superiores en dominio y en ocasiones. Me quedo con la sensación de ser un equipo competitivo que puede jugar de igual a igual con cualquiera. Hemos merecido ganar. El test era importante ante el equipo puntero porque si no puedes ganar, es bueno sumar un punto", añadió Pellegrini.







El preparador bético destacó que "pese a comenzar perdiendo" con un gol a los cinco minutos, "el equipo nunca se desarmó" porque había "trabajado el dibujo inicial" con Joaquín de falso delantero centro "para incomodarlos más llegando desde atrás".







Así, el técnico santiaguino señaló que cambió "el dibujo ofensivo pero no la actitud" y está persuadido de que "la prueba ha salido bien" por haber logrado "un resultado ilusionante para seguir peleando hasta el final del campeonato" por clasificarse para "instancias europeas".







Pellegrini destacó a dos de sus jugadores, el central Marc Bartra, que completó un "partido de mérito tras tanto tiempo sin jugar", y su compatriota, el portero Claudio Bravo, quien "ha tenido dos atajadas muy buenas al final. Es un portero importante, su trayectoria lo avala". EFE