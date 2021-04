Gracia afirma Diakhaby está bien y pide que se hable ante "juez instructor"

Fútbol Español

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que ve bien al francés Mouctar Diakhaby, ante la repercusión que ha tenido su denuncia de que el jugador del Cádiz Juan Cala le dijo ‘negro de mierda’, y señaló que una vez que todas las partes han dado una primera versión, ahora se debe hablar ya sólo ante el juez instructor designado para el caso por el comité de competición.



“El jugador, que es lo importante, lo veo bien. Ha entrenado con normalidad y estará disponible para el partido”, explicó en la rueda de prensa previa al choque ante la Real Sociedad.



“Lo más importante ahora es mostrar apoyo al jugador. Creo y creemos sus palabras firmemente y mostrar mi mayor repulsa a todos los actos que puedan estar relacionados con el racismo. La situación está en manos de un juez instructor y tendremos que ver cómo termina. Hay que ser prudente y poco más puedo decir”, añadió.



Gracia no quiso desvelar si, como se ha dicho, un jugador del Cádiz preguntó a uno de sus futbolistas una vez se habían retirado del terreno de juego si regresarían al mismo si Cala se disculpaba.



“Se explicó la situación por lo menos lo que yo viví y ya ha habido bastantes mensajes. Todo lo demás se debe hacer en el lugar en el que se debe hacer: delante del juez instructor que está recopilando toda la información”, destacó.



“Ahí es donde habrá que aportar pruebas que ayuden a dar credibilidad a lo que ha manifestado nuestro jugador, sobre lo que yo no tengo ninguna duda para que el comité de competición tome la mejor decisión”, apuntó Gracia, después de que se conociera que el informe de la Liga no encontró pruebas audiovisuales del insulto.



“No es bueno hablar sobre ello. No voy a expresar mi opinión”, apuntó el entrenador que sí que se mostró partidario de que se creen protocolos para estas situaciones.



“Todo lo que sea mejorar y crear protocolos que ayuden a mejores comportamientos y actitud dentro y fuera, yo estoy por la labor y en la medida en la que pueda aportar algo, lo haré”, concluyó. EFE