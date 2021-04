El regreso de Hazard "depende únicamente" del jugador

Fútbol Español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó entrever que Eden Hazard aún no está en condiciones para competir en un partido de la exigencia del clásico y que su regreso "depende únicamente" de sus propias sensaciones.



La vuelta de Hazard "ni depende de la selección belga ni del Real Madrid", manifestó Zidane que trasladó al jugador la decisión final. "Depende únicamente de las sensaciones del jugador, con nosotros hay un proceso de recuperación pero luego lo importante es su sensación, hablando claro con el entrenador". añadió.



El técnico madridista aseguró que "se va a ver mañana" si Hazard juega ante el Barcelona y aunque de inicio dijo que de momento no puede contar con el belga, posteriormente aseguró que "está mejor" tras una semana completa de entrenamientos con el grupo.



"Eden de momento no está disponible y estamos contentos con Vini. Hemos tenido muchas complicaciones este año con lesionados y la verdad que no nos gusta, pero al final es una plantilla muy larga, en la que todos los jugadores están comprometidos, quieren jugar y lo más importante es que nuestro equipo compite en cada partido", sentenció. / EFE