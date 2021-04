Benzema: "El clásico es el mejor partido del mundo"

Fútbol Español

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, dijo este miércoles, un día después de la victoria ante el Liverpool en la Liga de Campeones (3-1), que el clásico entre el conjunto blanco y el Barcelona, que tendrá un nuevo capítulo el próximo sábado, "es el mejor partido del mundo" y que lo encaran "como una final".



"El clásico para mí es el mejor partido del mundo y no solo para mí, para todos, porque son dos equipos que tienen mucha historia y siempre es un partido muy importante", señaló el francés en declaraciones a LaLiga.



"Como siempre va a ser un partido difícil contra un equipo que le gusta tener el balón. A nosotros también nos gusta tenerlo. Se va a jugar en el medio y como en la ida entraremos al campo a ganar porque es una final para nosotros", añadió.



Benzema considera que el Barcelona saldrá a por la posesión y a buscar el desequilibrio con el argentino Lionel Messi. "Ellos tienen siempre la posesión, tienen a un buen portero y a Messi, el jugador que hace todo en el Barcelona. Tenemos que cuidarnos porque es muy peligroso", advirtió.



Karim está camino de firmar la temporada más goleadora de su carrera. Desea ayudar con goles en el clásico al Real Madrid, pero destacó que lo más importante es ganar el partido para pelear por el título liguero.



"No sé si es mi mejor temporada, cada año empiezo de cero y quiero mejorar la anterior. Ahora estoy en una racha de goles y si puedo continuar, con trabajo para ayudar a mi equipo a ganar puntos y partidos, lo voy a hacer. Lo importante es ganar", subrayó.



"Me siento libre en el campo, hago lo que quiero, ayudo al equipo al inicio de la jugada, la termino. Faltan partidos y esta Liga se va a decidir al final. Es muy difícil, pero tenemos que entrar al campo cada partido como si fuese una final", sentenció.

EFE