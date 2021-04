Un Atlético al 44% de gol en el Villamarín

Fútbol Español

El Atlético de Madrid defenderá su renta menguante al frente del campeonato liguero el domingo en el Benito Villamarín contra el Betis a un 44,2% de su capacidad goleadora. Las bajas del uruguayo Luis Suárez y Marcos Llorente, ambas por sanción, suponen 34 de los 61 goles del Atlético en todas las competiciones. Un lastre inmenso para un líder acosado por el Barcelona a un punto.



Sin Suárez, sancionado por su quinta amarilla y lesionado en el entrenamiento de este miércoles con un problema muscular en la pierna izquierda del que no se conoce la gravedad ni el tiempo de baja estimado, el Atlético pierde 19 goles y dos asistencias. La ausencia de Marcos Llorente, también por acumulación de tarjetas, añade 10 tantos y 9 pases de gol en todas las competiciones.



La combinación de ambas ofrece 34 tantos en los que directamente han participado ambos entre goles y asistencias, descontando aquellos pases de gol que compartieron entre sí, ya que Suárez dio dos asistencias a Llorente y cuatro de los nueve pases de gol del madrileño fueron para su compañero charrúa.



En total, esos 34 goles obtenidos con participación decisiva de Suárez o Llorente suponen el 55,7% de los 61 tantos obtenidos por el Atlético en todos los torneos, ya que ha marcado 59 goles y se ha beneficiado de dos de contrarios en propia meta, de Toni Lato (Valencia) y Alfonso Pedraza (Villarreal).



La cifra coge aún más peso tomando solo como referencia el campeonato liguero, en el que los 19 goles de Suárez son invariables y Llorente suma 9, a lo que añadiendo las cuatro asistencias del madrileño a jugadores que no fueron el '9' charrúa provoca que salgan 32 tantos con participación de alguno de los dos de los 51 que lleva el Atlético en el torneo liguero: un 62,7% del total.



Transformados en puntos, el botín es aun mayor: Suárez ha dado con sus goles 22 unidades al líder (victorias ante el Valencia, el Cádiz, el Eibar, el Celta, el Elche, el Getafe y la última ante el Alavés, y el empate contra el Celta), Llorente ha sido decisivo en cuatro (la victoria en Granada y el empate en casa del Levante) y entre los dos han facturado 10 unidades solo con goles suyos. En total, 36 puntos, un 54,5% de los 66 que lleva el Atlético.



JOAO FÉLIX Y CORREA, LOS ELEGIDOS



Sin una de las mejores parejas ofensivas del campeonato, el turno será para el portugués Joao Félix, ya recuperado del golpe que sufrió con Portugal y le impidió jugar contra el Sevilla, y el argentino Ángel Correa. Ambos formaron dupla de ataque en el ensayo de este miércoles en la ciudad deportiva rojiblanca.



No acreditan el mismo nivel de producción, pero aun así entre ambos han marcado 14 goles entre todas las competiciones (10 de Joao y 4 de Correa) y repartido 14 asistencias (5 del portugués y 9 del argentino). Esto hace un total de 23 tantos con participación de uno u otro, un 37% de los goles del Atlético en todo lo jugado.



Algunos de ellos sí fueron decisivos para obtener hasta 12 puntos ligueros, en las victorias contra el Osasuna (1-3 con dos goles de Joao), el Valencia (3-1 con gol y asistencia del portugués), el Barcelona (1-0 con asistencia de Correa a Carrasco) y en Granada (1-2 con gol final de Correa).



No obstante, ambos llevan tiempo sin celebrar. Joao no marca desde el 28 de febrero ante el Villarreal -no pudo jugar por sanción o lesión los últimos dos partidos- y en lo que llevamos de 2021 solo acredita dos goles y una asistencia en 14 partidos entre todas las competiciones. Correa no anota desde el 13 de febrero y en el nuevo año lleva tres tantos y una asistencia en 18 encuentros oficiales.



Para la esperanza de Simeone está que la conexión entre ambos es buena. Correa ha servido cuatro pases de gol al portugués (ante el Salzburgo, el Granada, el Osasuna y el Cádiz) y Joao ha correspondido con una, en la goleada al Granada del inicio del campeonato (6-1).



Con tres días de entrenamientos por delante, y la recuperación del belga Yannick Carrasco -3 goles y 5 asistencias añade el extremo-, Diego Pablo Simeone buscará la manera de suplir el déficit de su pareja más resolutiva. El objetivo es que un líder al 44% de gol pueda sumar 3 puntos en el Benito Villamarín para seguir gobernando el campeonato. EFE