Simeone: "El Sevilla juega muy bien"

Mientras aguarda hasta última hora si podrá disponer de Joao Félix, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, recurrió este sábado a una frase insistente a lo largo de su carrera en el conjunto rojiblanco, en el que las palabras previas "no son tan importantes", sino "los hechos", para enfocar este domingo en el Sevilla, un equipo que "juega muy bien".

"Tiene un entrenador, Lopetegui, que los hace jugar de una manera muy dinámica, buscando siempre opciones en superioridad numérica por donde la puedan encontrar, con muchos recursos ofensivos, y está mostrando a lo largo de toda la temporada lo competitivos que son y el muy buen equipo que posee, sobre todo porque tienen también una variedad muy grande en su plantilla. Debe ser de las plantillas más compensadas y más equilibradas de todas", dijo en rueda de prensa.



Diez partidos, cuatro puntos de ventaja y la visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán como desafío más inmediato. Es el tránsito del líder para optar a ser campeón. Un reto para Simeone y su equipo, del que fue preguntado cómo lo ve para ese esprint. "Lo que diga hoy no va a ir en relación con lo que pueda pasar mañana", expresó.



"En realidad, creo que las palabras no son tan importantes en este momento. Son los hechos los que cuentan. Y la realidad es la que se va a ver. Por más que yo pueda ver una situación imaginaria, lo único que cuenta es el partido", advirtió el técnico, que considero que los "chicos están trabajando con mucha ilusión".



"Siempre de la selección se viene con mucho entusiasmo, siempre es muy bueno para un futbolista estar en su selección, representando a su país y defendiendo la camiseta donde le tocó nacer", apuntó sobre su equipo, con once internacionales durante el último parón, del que volvió tocado uno: Joao Félix, en duda para el encuentro.



No le da públicamente más transcendencia que a otros choques al duelo de este domingo ante el Sevilla: "Considero que todos los partidos desde que llegamos al Atlético de Madrid son definitorios, importantísimos y le damos el valor que siempre le hemos dado y no cambiaremos; seguiremos en la misma tónica de entender que es el partido más importante que hay, obviamente es el que está llegando".



Simeone está "siempre con energía". "Lo mejor que puede pasar es estar trabajando en lo que nos gusta. Somos gente que tenemos que agradecer, porque hacemos lo que nos gusta directamente todos los días. Soy un agradecido de lo que me toca en estos momentos", explicó el técnico, que vuelve a Sevilla, el lugar donde primero jugó en España en los años 90, antes de fichar por el Atlético.



"Ha sido un lugar importante en mi carrera deportiva. Como futbolista tengo grandísimos recuerdos de mi etapa como jugador y siempre es muy bonito volver a la ciudad y al estadio, que es maravilloso y que ha crecido enormemente desde aquel momento que fue importante en la historia del Sevilla con la llegada de Maradona y la presencia de Bilardo", rememoró.

