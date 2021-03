Dembélé se entrena sobre el césped pero en solitario

Fútbol Español

El delantero francés del Atlético de Madrid Moussa Dembélé ya se entrena sobre el césped, aún en solitario, mientras que el uruguayo José María Giménez continúa al margen, en una sesión sin internacionales y sin el uruguayo Lucas Torreira, en su país por el fallecimiento de su madre.



El delantero galo estuvo haciendo ejercicios de trote junto a uno de los recuperadores del cuerpo técnico rojiblanco, por lo que parece que su retorno al grupo está más cerca, después de no haber estado en los entrenamientos grupales desde que hace ocho días sufriera una bajada de tensión durante unos estiramientos.



Quien sigue sin sumarse al grupo es Giménez, que se retiró con molestias en el entrenamiento del miércoles y desde entonces no ha vuelto a trabajar con el grupo.



Circunstancia al margen es la de Torreira, que lleva varios días en Uruguay debido la situación de su madre, que falleció este martes por covid-19.



Los ocho futbolistas del primer equipo disponibles del Atlético tuvieron una intensa sesión completada por un buen número de canteranos, que comenzó con ejercicios de fuerza que incluyeron aceleraciones con peso, actividades para fomentar la reacción rápida de los jugadores.



A continuación realizaron unos ejercicios de uno contra uno en los que tenían que defender al oponente, recuperar el balón y tratar de marcar en la portería contraria en un espacio de campo reducido.



Por último, el cuerpo técnico dirigido por el entrenador argentino Diego Pablo Simeone dispuso una situación de once contra once para ensayar el posicionamiento del equipo, en un claro esquema 5-3-2, la presión y el robo al contrario, pensando en el duelo del próximo domingo contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.



Para ese partido, el Atlético no podrá contar por sanción con el belga Yannick Carrasco, que recibió la quinta amarilla ante el Alavés y además no ha jugado con Bélgica por unas molestias en el tobillo.



En el conjunto rojiblanco también están pendientes del portugués Joao Félix, que se retiró en el minuto 41 del partido de este martes contra Luxemburgo tras recibir un golpe.



El Atlético ha programado su próximo entrenamiento para mañana por la mañana, en el que podría recuperar a los internacionales que ya han acabado su participación con las selecciones.



Son los casos de Joao Félix, Carrasco, el montenegrino Stefan Savic, el croata Sime Vrsaljko, el esloveno Jan Oblak, el mexicano Héctor Herrera, y Geoffrey Kondogbia con República Centroafricana.



Este miércoles disputarán sus partidos los últimos internacionales rojiblancos: Marcos Llorente y Koke Resurrección con España, Thomas Lemar con Francia y Kieran Trippier con Inglaterra. EFE