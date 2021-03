Igualada en San Mamés que deja más contento al Eibar

Fútbol Español

El Athletic y el Eibar igualaron en San Mamés un partido en el que tuvo más ocasiones el Athletic, sobre todo el la segunda mitad, y dejó más contento al Eibar, visiblemente satisfecho en el segundo tiempo con el 1-1 que certificaron antes del descanso Yuri Berchiche y Kike García.



El del lateral rojiblanco fue un tremendo golazo de volea, a un buen centro de Oscar de Marcos, y el del ariete armero aprovechando un tremendo error de Unai López, al que le robó el balón para luego batir con calidad a Unai Simón.



Aún sin acercarle demasiado a la zona europea de la tabla, este resultado de 1-1 que tanto disgusta por lo repetido a su técnico Marcelino García Toral al menos le sirve al Athletic para ganar un par de posiciones en la tabla, en la que provisionalmente noveno.



El Eibar no sale del descenso con el empate, pero sí se acerca a un punto al equipo que marca la salvación, el Elche, que visita el domingo al Getafe.



Aunque Marcelino puso en liza el equipo que se presume titular para la final de Copa del 3 de abril ante la Real Sociedad en Sevilla, arrancó mejor el partido el Eibar, que amagó con un remate de Kike García que acabó el córner.



Pero el que dio fue el Athletic. Con un voleón de Yuri que casi traspasa a y Dmitrovic que no pudo hacer nada ante el misil del de Zarautz. Fue una jugada de saque de banda de las que los locales suelen sacar partido. Puso en juego el balón De Marcos, Berenguer se la devolvió de pared y el centro del lateral fue rematado por el otro lateral completando un golazo para enmarcar.



Esa jugada le conllevó una reprimenda de José Luis Mendilibar a Bryan Gil, uno de los tres internacionales en la última lista de Luis Enrique que estaban en el campo junto a Unai Simón e Iñigo Martínez. El joven de Barbate no siguió a Yuri y el de Zarautz remató completamente solo.



Se tornó el choque de color rojiblanco, pero un gravísimo error de Unai López le dio la oportunidad a Kike García de igualar las cosas. Se gustó el donostiarra con el balón en los pies, a pesar de la amenaza de Kike y Gil, se le fue el balón y el ariete conquense aprovechó el regalo para batir con finura a Simón.



Volvió a igualarse el encuentro con llegadas discontinuas y sin demasiadas ocasiones. Las más claras una en una gran jugada de Bryan Gil, se fue hasta de tres ocasiones de Yeray antes de que el bravo central vizcaíno le dificultase el disparo final para que llegase manso a las manos del meta internacional.



La mejor del Athletic, en un primer tiempo muy activo pero con poco filo de Williams, fue un cabezazo de Íñigo a saque de córner de Berenguer que se le fue alto al central de Ondarroa.



Regresaron mejor de vestuarios los rojiblancos, en los que Marcelino cambió la pareja de medios centro para dar entrada a Dani García y Vencedor.



Con ellos en el campo, el Athletic mejoró y empezó a poner en serias dificultades a un Eibar que no dejaba de conceder córneres y vio cerca el 2-1.



Primero en una carrera de Williams, a pase de Raúl García, en la que se cruzó Oliveira; después en remate de De Marcos con la tripa, a centro de Muniain, que despejó a córner Dmitrovic en una gran parada; y en una tercera ocasión en un doble disparo de Berenguer en un golpe franco desde el borde del área.



Hasta ahí llegaron las ansias del Athletic, que se desdibujó con los cambios posteriores, aunque Morcillo si aportó, y al que penalizó una tarde poco afortunada en el remate de Williams.



Al Eibar, que en toda la segunda parte ni se acercó a Simón, el empate le valía y le servía para al menos sumar en la situación delicada en la que continúa.

