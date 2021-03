Zidane no descarta que Hazard vuelva a pasar por el quirófano

Fútbol Español

Martes 16| 9:28 pm





Zinedine Zidane aseguró que el tratamiento a seguir por Eden Hazard tras sufrir una nueva lesión muscular, no descarta una intervención quirúrgica que provocaría que se despidiese de la temporada.



"No soy doctor para decir si tiene que pasar por quirófano o no, la decisión se tomará en los próximos días", manifestó Zidane en rueda de prensa.



Hazard, que sufre una rotura muscular en el psoas derecho tras reaparecer quince minutos ante el Elche, no acudió al estadio Alfredo di Stéfano para presenciar el encuentro de Liga de Campeones ante el Atalanta. "Hoy ha tenido mi autorización para no estar y que esté tranquilo. Ya mañana veremos el camino a seguir", dijo. EFE