Miku, triplete 11 años después

De golpe, el venezolano Miku Fedor descongestionó su olfato goleador: de no haber marcado en sus diez primeros partidos con el Deportivo, a anotar tres goles en el undécimo, precisamente once años después de su anterior triplete de su carrera.



En un encuentro decisivo para su equipo, ante el filial del eterno rival, el Celta de Vigo, Miku se estrenó con un gol de cabeza, marcó el segundo desde los once metros y transformó el tercero con un duro golpeo desde dentro del área tras un pase del brasileño Raí.



En España, tal y como recordó tras el partido de Vigo, había hecho dobletes, de hecho, se lo endosó con el Getafe al propio Deportivo en Primera División, pero nunca había sido capaz de anotar tres goles en un mismo partido en el fútbol nacional.



"Había hecho dobletes, no hat-tricks, pero lo importante es que el arco se abriera y ahora, que no se cierre más", recordó el venezolano, quien sí anotó un triplete en su carrera. Se lo recordó su mujer con un mensaje tras su éxito en Vigo.



Del precedente pasaron ya más de once años. Fue con la camiseta del Valencia en la clasificación para la Liga Europa, a finales de agosto de 2009, ante el Stabaek (4-1) en el campo de Mestalla.



Ha pasado mucho tiempo de aquello y esta temporada, la de su vuelta a España tras haber jugado en los últimos años en la India y Chipre, se le estaba haciendo cuesta arriba en Segunda División B.



Las lesiones y la falta de gol le traían por la calle de la amargura. "Tenemos la ilusión, las ganas de despertarte todos los días. Es difícil, es duro, pero ahí estamos", dijo emocionado en Vigo.



El internacional venezolano celebró los tres goles que le han sacado de la tristeza, que le han devuelto la alegría y la ilusión, aunque quizás hayan llegado demasiado tarde para su equipo, que depende de otros marcadores para poder pelear por el ascenso en la segunda fase de la temporada. EFE