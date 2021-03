0-1. Sofia Jakobsson hace grande al Real Madrid

Fútbol Español

El Real Madrid tiene la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones femenina en su mano. Con doce jornadas para la clausura de la Primera Iberdrola 2020/21, el equipo blanco se asienta en la tercera plaza, con 47 puntos, seis de ventaja sobre el Atlético de Madrid tras su victoria en el derbi.



El 0-1 de este domingo en Alcalá de Henares rebaja las opciones colchoneras y relanza las blancas, con ambos conjuntos igualados en el 'goal average' particular. El mismo resultado se dio en la primera vuelta, en Valdebebas. El Real Madrid se cobró la revancha con la misma cuenta.



El triunfo no es, sin embargo, uno más. El premio, a fin de cuentas, podría ser la clasificación para la Champions League. No parece una conquista menor. No lo sería para ninguno de los dos clubes.



Para el Real Madrid, porque le permitiría presentar su proyecto a Europa, una vez concluya su primera temporada de vida.



Para el Atlético de Madrid, porque premiaría su trayectoria más reciente en el fútbol español, con tres títulos ligueros y un subcampeonato en los cuatro cursos anteriores, a los que añade la Supercopa en el actual.



Ocurre que el recorrido histórico de su rival no intimida al Real Madrid. A excepción del Barcelona y del Levante, primero y segundo en la Primera Iberdrola, ningún otro equipo mejora los números de la escuadra blanca.



Con esa perspectiva, y con más ambición que vértigo, compitió este domingo en Alcalá de Henares. Deseó el derbi, incluso en inferioridad.



El Real Madrid salió malparado del duelo de velocistas que protagonizaron en el minuto 12 Ludmila da Silva y Olga Carmona.



La brasileña impuso su zancada, enfiló a toda prisa la portería de Misa Rodríguez, pero fue arrollada por detrás. La colegiada Ainara Acevedo expulsó a la lateral madridista, que con su acción defensiva rompió el plan original del choque.



David Aznar quitó a Maite Oroz para reforzar la primera línea. Dio entrada a Marta Corredera y con diez inició otra batalla. Aún así quiso tener la iniciativa y pretendió salir victorioso del Centro Deportivo Wanda. Lo consiguió por los pulmones y la solidaridad de todo el equipo; con mención especial para Misa Rodríguez, por sus manos, y para Sofia Jakobsson, por su voracidad.



La sueca agitó el marcador en el minuto 67. Asistida por Teresa Abelleira, premió el ejercicio de resistencia de todo el equipo y frustró al Atlético de Madrid, eliminado esta semana por el Chelsea en los octavos de la 'Champions' y apuntillado en el derbi por el Real Madrid.



La expulsión de la venezolana Deyna Castellanos por dos amarillas casi consecutivas, en los minutos 73 y 77, expresó la rendición atlética. Europa está más cerca del Real Madrid.





- Ficha técnica:



0 - Atlético de Madrid: Hedvig Lindahl; Grace Kazadi (Turid Knaak, min. 73), Laia Aleixandri, Aissa Tounkara (Kylie Strom, min. 46), Merel van Dongen; Silvia Meseguer (Claudia Iglesias, min. 65), Leicy Santos; Ludmila da Silva, Deyna Castellanos, Amanda Sampedro (Emelyne Laurent, min. 46); y Njoya Ajara (Rasheedat Ajibade, min. 65).



Entrenador: José Luis Sánchez Vera.





1 - Real Madrid: Misa Rodríguez; Kenti Robles, Ivana Andrés, Claudia Florentino (Lorena Navarro, min. 85), Olga Carmona; Aurelie Kaci, Maite Oroz (Marta Corredera, min. 20), Teresa Abelleira (Thaisa Moreno, min. 74); Marta Cardona, Sofia Jakobsson y Jessica Martínez.



Entrenador: David Aznar.





Goles: 0-1, min. 67, Sofia Jakobsson.





Árbitra: Ainara Acevedo (Colegio catalán). Amonestó con amarilla a José Luis Sánchez Vera (min. 11), Laia Aleixandri (min. 24), Aurelie Kaci (min. 26), Ivana Andrés (min. 71). Expulsó con roja directa a Olga Carmona (min. 12) y por doble amarilla a Deyna Castellanos (min. 73 y 77).



Incidencias: partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Primera División femenina de fútbol, disputado en el Centro Deportivo Wanda de Alcalá de Henares. EFE