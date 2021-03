La resaca europea del Granada y la lucha por puestos Champions de la Real

Fútbol Español

Sábado 13| 11:01 am





Granada y Real Sociedad se enfrentan este domingo en el Nuevo Los Cármenes en una cita a la que los locales llegan en plena resaca europea, tras ganar el jueves al Molde noruego (2-0) en la ida de los octavos de la Liga Europa, y los realistas en busca de un triunfo que les dé opciones de alcanzar los puestos de Liga de Campeones.



El equipo dirigido por Diego Martínez afronta el choque apenas 65 horas después del duelo de la Liga Europa ante el Molde, en el que dejaron encarrilado su pase a unos cuartos de final que tratarán de cerrar el próximo jueves en un partido de vuelta en el que los noruegos ejercerán de anfitriones en Budapest, la capital húngara.



Entre una cita continental y otra buscará el Granada resarcirse en LaLiga Santander de la derrota sufrida en la anterior jornada ante el Athletic (2-1), cuando dejó escapar en el tiempo añadido un valioso punto que tenía casi amarrado.



Los próximos encuentros en el campeonato doméstico, empezando por el de este domingo ante la Real Sociedad, determinarán si el Granada va a optar en lo que queda de liga a los puestos europeos o se conformará con sellar sin apuros la permanencia, el objetivo prioritario y principal de la temporada.



Diego Martínez recupera en relación al partido ante el Molde a los cuatro jugadores que no están inscritos para la Liga Europa: Adrián Marín, Joaquín Marín 'Quini', Fede Vico y el portugués Domingos Quina, con muchas opciones de que los cuatro sean titulares.



También podrá contar en Liga con otros tres que estaban sancionados: Germán Sánchez, el venezolano Yangel Herrera y Ángel Montoro, aunque el concurso de este último es dudoso por unas molestias musculares.



Sigue lesionado un numeroso grupo de jugadores formado por Carlos Neva, Luis Milla, Alberto Soro, Jesús Vallejo, el venezolano Darwin Machís y los colombianos Luis Suárez y Neyder Lozano.



Se espera que Martínez refresque todo lo que pueda un once en el que, no obstante, tendrán que repetir algunos de los futbolistas que actuaron el jueves pese a la fatiga acumulada.



La Real Sociedad tiene una oportunidad en el campo del Granada de acercarse un poco más a las plazas Champions, a tres puntos, por las que transitó durante muchas jornadas de la primera vuelta pero que se perdieron por sus malos resultados entre diciembre y enero.



Lo hará con unos números excelentes, merced a sus 4 victorias y 3 empates logrados de forma consecutiva y también con el lastre que suponen las importantes bajas que arrastra en defensa, lesiones que afectan a tres titulares de esta línea.



No viajará a Granada el central Aritz, lesionado en el tobillo, ni el lateral Joseba Zaldua que se recupera de una grave lesión fibrilar, mientras que Monreal está entre algodones y de hecho no jugó el último encuentro por unas molestias musculares que aconsejan no forzar si no es necesario.



No se esperan cambios con respecto al once que brilló de forma sobresaliente en su victoria ante el Levante, con un fútbol de lo mejor que ha realizado en la presente temporada el equipo donostiarra, ya que Imanol Alguacil es conservador cuando su equipo se exhibe como lo hizo en esta última jornada.



El conjunto andaluz se le da muy bien a los blanquiazules en los últimos años y la Real sólo ha perdido un partido contra el Granada en las cinco últimas temporadas.



- Alineaciones probables:



Granada: Rui Silva; Quini, Domingos Duarte, Germán, Víctor Díaz, Adrián Marín; Yangel Herrera, Domingos Quina, Fede Vico, Antonio Puertas; Jorge Molina.



Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz, Zubimendi, Silva, Merino; Oyarzabal, Isak, Januzaj.



Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano).



Estadio: Nuevo Los Cármenes.



Hora: 15.15 gmt



-----------------------------------------------------------------



Puestos: Granada (10º, 33 puntos); Real Sociedad (5º, 45 puntos).



La clave: La capacidad de la Real Sociedad para aprovechar la fatiga acumulada del cuadro andaluz.



Las frases:



Domingos Duarte, defensa del Granada: "Tenemos que seguir en la línea que llevamos y saber que la mente es lo más importante".



Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad: "El Granada está haciendo una gran temporada, esperemos que el domingo acumule el cansancio de Europa".



El dato: La Real Sociedad lleva seis visitas seguidas al Nuevo Los Cármenes sin perder, con victoria en las tres últimas.



El entorno: El partido de la primera vuelta, que acabó 2-0, estuvo marcado por que LaLiga obligó al Granada a jugar con un equipo plagado de jugadores del filial y juveniles, por no tener efectivos suficientes por el coronavirus, lo que se recuerda con rabia en la ciudad. EFE