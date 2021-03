El Athletic y Berenguer siguen de dulce

Fútbol Español

El Athletic se impuso por 2-1 al Granada en San Mamés en un choque en el que tanto el equipo bilbaíno como Alex Berenguer, que marcó el gol de la victoria en el descuento, demostraron que siguen de dulce trasladando a LaLiga la agónicas alegrías que estaba encadenando en los torneos de Copa en las últimas semanas.



El navarro llegado en el mercado de invierno procedente del Torino enganchó un espectacular disparo con poco ángulo al primer palo que batió a Rui Silva en el minuto 91 para dar al Athletic los tres puntos que parecía tener casi asegurados desde el 1-0 de Asier Villalibre a los dos minutos y medio de juego y que había puesto en cuestión Jorge Molina con el empate a uno en el minutos 78.



Fue una demostración más de que este Athletic es irreductible y que con la llegada de Marcelino García Toral a su banquillo parece estar tocado por una varita mágica.



Con este 2-1 además, además, el conjunto vasco se aúpa a la octava plaza de la tabla, que le arrebata precisamente al Granada, al que empata a 33 puntos, y enfila el asedio a unas posiciones europeas que le quedan a 6 puntos, la sexta plaza, o a 4, si finalmente la séptima, como suele ocurrir, da billete continental.



Con dos alineaciones casi irreconocibles para lo que suelen ser en ambos equipos, con nueve cambios con respecto a la Copa el Athletic y ocho bajas el Granada, el partido arrancó entretenido.



Sobre todo para los seguidores del Athletic, que vieron como sus 'leones' más jóvenes fabricaban rápido el primer gol. Un tanto precioso de Villalibre, tras girarse ante Germán, nacido en un disputa que le ganó Nuñez a Domingo Quina.



El central internacional abrió a Morcillo, que continuó hacia Sancet y éste a un Villalibre que le despejó a Germán la duda que se tiene con él de si es zurdo o diestro. Es zurdo y con la zurda cruzó ante Rui Silva.



Siguió el choque vivo y dinámico y siempre escorado hacia la meta visitante, ante la que, no obstante, a la joven delantera local le faltó un poco de finura para hacer más ocasiones en acciones de Villalibre, Nuñez, Lekue, este después de una jugada de área a área que terminó con un tiro centrado y Morcillo, que no aprovechó una contra en superioridad cerca del descanso.



Antes de esa última opción, el encuentro ya se había ido equilibrando poco a poco. Aunque el Granada también mostró la falta de filo de los locales en jugadas prometedoras de Montoro, Jorge Molina y Antonio Puertas.



Comenzó parecida la segunda mitad, pero tampoco las jugadas en las áreas se concretaban en ocasiones. Ni un disparo de Ibai que despejó un defensa ni un remate de Duarte a saque de unos de los numerosos córneres que forzaron los visitantes



Se durmió un tanto el juego a pesar de la ligera insistencia nazarí y no se activó hasta que llegaron los primeros cambios de la segunda mitad. Más concretamente los del Athletic.



Nada más saltar al terreno de juego, Raúl habilitó a Villalibre, pero el de Gernika no se decidió a rematar y acabó perdiendo espacio y ángulo.



Al saque de ese córner nueva ocasión del Búfalo y derribo de Kenedy a Vencedor dentro del área. Penalti que lanzó Raúl García y detuvo Rui Silva en una gran intervención junto al palo derecho de su meta.



Desaprovechó su oportunidad de sentenciar el Athletic y aprovechó la suya el Granada la que tuvo. Un balón cruzado que le llega a Antonio Puertas, quien se deshace de Capa y centra al área pequeña para que Jorge Molina cabecea a placer el 1-1.



Parecía morirse el partido cuando, en una de las muchas coladas por la izquierda de Morcillo, Berenguer enganchó un espectacular disparo casi sin ángulo al primer palo que batió a un sorprendido Rui Silva.



Era el minuto 91, el descuento, un tiempo en el que el Athletic como nadie.



Pues no acabaron ahí las cosas porque Jorge Molina, en el 93, tuvo la oportunidad de empatar de nuevo el choque. Pero se le marchó desviado un remate en buena posición, aunque ligeramente apurado por la defensa local.



- Ficha técnica:







2 - Athletic: Unai Simón; Capa, Nuñez (Yeray, m.46), Balenziaga, Lekue (Berenguer, m.84); Ibai (De Marcos, m.69), Dani García, Vencedor, Morcillo; Sancet (Raúl García, m.69) y Villalibre (Williams, m.77).







1 - Granada: Rui Silva; Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Quini (Víctor Díaz, m.46); Montoro (Yan Eteki, m.86), Yangel Herrera; Antonio Puertas (Adrián Marín, m.82), Domingos Quina (Soldado, m.60), Fede Vico (Kenedy, m.60); y Jorge Molina.







Goles: 1-0, m.3: Villalibre. 1-1, m.78: Jorge Molina. 2-1, m.91: Berenguer.







Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Dani García (m.28) y Vencedor (m.68) y al visitante Yangel Herrera (m.58).







Árbitro VAR: Antonio Mateu Lahoz (Comité Valenciano).







Incidencias: Partido de la jornada 25 disputado en San Mamés a puerta cerrada. EFE