Joao Félix reaparece en el 'once' del derbi

Fuera de la alineación en la primera prueba del miércoles, el entrenamiento del jueves propuso a Joao Félix en el posible once titular del Atlético de Madrid para el derbi del domingo ante el Real Madrid que replanteó Diego Simeone, que ya dispone de Thomas Lemar, que ultima su puesta a punto.



La entrada del atacante portugués por el centrocampista Saúl Ñíguez, con la consecuente vuelta al medio centro de Marcos Llorente, que el miércoles jugó como delantero, fue la única variación, más allá de sistemas, en los ensayos del entrenamiento de este jueves respecto a las prácticas tácticas del día anterior.



Ajeno a las pruebas del once el miércoles, Simeone lo situó este jueves durante todos los ensayos en el probable conjunto inicial, en compañía en el ataque de Luis Suárez o por detrás de él, dependiendo del momento, con lo que resurgen sus posibilidades de formar desde el principio en el derbi, tras la suplencia en Villarreal.



Ahí, aparentemente, está la duda de Simeone para el derbi, entre él -goleador el pasado domingo- y Saúl, titular en los últimos seis encuentros de Liga disponible, después de una suplencia que comenzó en el derbi de la primera vuelta y que se alargó seis duelos antes de recuperar su sitio. Ahora, su titularidad, antes indiscutible, está de nuevo en el aire con el crecimiento de la competencia tanto por el medio como en la banda izquierda o las zonas de ataque, con la recuperación tanto de Yannick Carrasco como de Kieran Trippier.



El extremo internacional belga se entrenó por segundo día consecutivo con el grupo, también incluido en el probable once, después de tres partidos de baja por una lesión postraumática en la musculatura de la pierna izquierda, mientras que el lateral inglés ya ha cumplido la sanción de diez semanas de la Federación Inglesa.



Joao o Saúl. Uno los dos será titular, el otro será suplente, según desprenden las pruebas del técnico, este jueves con un once compuesto por el portero Jan Oblak; los defensas Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro y Mario Hermoso; los extremos Yannick Carrasco y Ángel Correa; los medios Marcos Llorente y Koke Resurrección; y los delanteros Joao Félix y Luis Suárez, con la elasticidad que le aporta tal formación para cualquier sistema, tanto para jugar con cuatro atrás como para hacerlo con cinco.



No entró por ahora en el posible once Thomas Lemar, asistente en el 0-1 en el estadio de La Cerámica, cambiado al descanso "por precaución" por unas molestias causadas por un golpe y titular en los ocho duelos posteriores al derbi de la primera vuelta hasta que sufrió la Covid-19, de la que reapareció en el 0-2 ante el Levante.



El extremo francés se reincorporó este jueves al trabajo con el grupo para ultimar su puesta a punto del golpe sufrido ante el Villarreal; ya listo para el derbi ante el Real Madrid, pero, según las pruebas, aún no para la alineación inicial que maneja por ahora Simeone para el duelo en el Wanda Metropolitano, donde sólo tiene la baja a día de hoy de José María Giménez, lesionado muscularmente. EFE