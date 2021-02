El Granada corta su mala racha y mantiene al Elche en descenso

Fútbol Español

Granada. El Granada puso fin a una racha de seis jornadas sin ganar al vencer este domingo por 2-1 en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Elche, que encadena su segunda derrota y continuará en puestos de descenso.



En un primer tiempo aburrido y de ritmo lento, un gol del portugués Domingos Quina adelantó a los locales, aunque el argentino Lucas Boyé igualó para los ilicitanos a cinco minutos del descanso, si bien en el tramo final de un igualado segundo acto marcó Antonio Puertas para dejar los tres puntos en el Nuevo Los Cármenes.



El Granada, que afrontó el choque con nueve bajas y lo acabó en inferioridad numérica al tener que marcharse del campo el venezolano Yangel Herrera por problemas físicos, tiró de corazón y de casta para sobreponerse al cansancio acumulado tras la eliminatoria de la Liga Europa ante el Nápoles para alcanzar un triunfo que le acerca mucho a la permanencia.



El cuadro andaluz empezó mejor el partido y Yangel Herrera dispuso de una clara ocasión para marcar en el primer acercamiento local, pero su cabezazo, cuando estaba libre de marca, no encontró portería por poco.



Los visitantes no se sentían incómodos con el dominio territorial y la mayor posesión de los rojiblancos, y pisaron área rival, aunque con poco peligro, con sendos remates desviados de Gonzalo Verdú y de Tete Morente.



Superada la media hora de juego llegó el 1-0 en una gran acción individual de Domingos Quina, que se movió bien en la frontal del área y se sacó de la chistera un zurdazo imparable para Edgar Badía.



Vivía tranquilo el Granada con el marcador a favor ante un Elche que recurría con asiduidad al juego directo hacia sus dos delanteros, los argentinos Lucas Boyé y Guido Carrillo.



En uno de esos envíos en largo, el también argentino Nehuén Pérez dudó al despejar, Lucas Boye cazó el balón y se revolvió a la perfección para cruzar el esférico lejos del alcance del portugués Rui Silva.



El Elche acabó mejor la primera parte, con un cabezazo forzado de Guido Carrillo y un remate fuera de Dani Calvo.



La igualdad presidió el segundo tiempo desde su inicio, con un Elche cada vez mejor que asustó a los locales con un remate de un Lucas Boyé muy activo para hacer trabajar a Rui Silva.



Respondió el Granada con un chut desde fuera del área del camerunés Yan Eteki que obligó a hacer una buena intervención a Édgar Badía.



El meta ilicitano salvó a los suyos con un paradón ante Fede Vico, cuya entrada al campo mejoró a los rojiblancos, en la ocasión más clara del segundo tiempo.



Los dos equipos trataron de equivocarse poco en el tramo final del duelo para no perder el punto que tenían en el casillero, aunque el Granada volvió a marcar en una sensacional colectiva en el minuto 79.



Jorge Molina hizo un destacado movimiento para sacar a la defensa visitante de su sitio, filtró un pase al espacio para el francés Dimitri Foulquier y su centro lo completó con el remate a gol de Antonio Puertas.



El Elche estuvo muy cerca de volver a empatar, pero Rui Silva evitó con un paradón el tanto de la igualada en la última jugada del choque al sacar un remate a bocajarro de Dani Calvo.



- Ficha técnica:



2 - Granada: Rui Silva; Foulquier (Adrián Marín, m.82), Domingos Duarte, Nehuén Pérez, Víctor Díaz; Yan Eteki (Vallejo, m.88), Yangel Herrera, Domingos Quina (Fede Vico, m.62); Antonio Puertas, Kenedy, Jorge Molina (Soldado, m.82).



1 - Elche: Édgar Badía; Barragán, Dani Calvo, Verdú, Mojica (Josema, m.46); Marcone, Raúl Guti, Fidel (Nino, m.83), Tete Morente (Rigoni, m.72) (Víctor Rodríguez, m.78); Carrillo (Pere Milla, m.78), Lucas Boyé.



Goles: 1-0, M.31: Domingos Quina. 1-1, M.40: Lucas Boyé. 2-1, M.79: Antonio Puertas.



Árbitro: Jaime Latre (C. Aragonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Nehuén Pérez (m.24), Jorge Molina (m.47) y Víctor Díaz (m.93), y a los visitantes Mojica (m.34) y Josema (m.72)



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada. EFE