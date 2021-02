El Getafe vuelve a sonreír goleando al Valencia

Fútbol Español

Getafe (Madrid). El Getafe se reencontró con la victoria más de un mes después para golear, con tantos del uruguayo Mauro Arambarri y los españoles Jaime Mata y Carlos Aleñá, a un Valencia que se vio superado desde el principio por su rival y jugó casi toda la segunda parte con uno menos por expulsión del francés Mouctar Diakhaby.



Después de seis partidos sin ganar, Jose Bordalás volvió a introducir variantes en su once en busca de una fórmula que revertiese la mala inercia de su equipo.



Una de esas novedades fue la presencia en ataque del delantero turco Enes Unal, que salió con ganas, dotó al ataque azulón de mucha movilidad y, a los 24 minutos, probó suerte con un remate de cabeza que se marchó fuera por muy poco del poste derecho.



Al Valencia le costó encontrar el ritmo del partido unos veinte minutos, el tiempo que tardaron en empezar a aparecer José Luis Gayá y el surcoreano Lee Kang-In, aunque ambos también se vieron ahogados por la presión que ejerció el Getafe desde el comienzo.



El partido se rompió a los 37 minutos cuando el uruguayo Mauro Arambarri recogió un balón en el centro del campo y, con un disparo lejano con la pierna derecha desde fuera del área, alojó el balón por el lado izquierdo de la portería defendida por el holandés Jasper Cillessen.



El uruguayo frenó la mala racha realizadora del Getafe, que hasta este gol llevaba 577 minutos sin celebrar un tanto y quitó un peso de encima a su equipo, al que liberó de nervios.



Al Valencia se le puso aún más cuesta arriba el partido cuando, a los 51 minutos, el defensa francés Mouctar Diakhaby fue expulsado tras cortar una jugada en la que el serbio Nemanja Maksimovic se iba solo al área rival.



Esa desgracia para el Valencia no vino sola porque, apenas tres minutos después, el propio Maksimovic prolongó con la cabeza un balón que recogió Jaime Mata para encarar la portería de Cillessen y, con un remate cruzado, batir al holandés.



Los dos goles supusieron una losa imposible de remontar al Valencia, que perdió totalmente la fe en la remontada, algo de lo que se aprovechó el Getafe, que siguió al ataque ante la desesperación del conjunto de Javi Gracia.



El Getafe redondeó su victoria con el tercer gol, obra de Carlos Aleñá, que en su primera intervención tras salir del banquillo aprovechó un rechace a un disparo de su compañero 'Cucho' Hernández para rematar de volea un balón que pilló desprevenido al portero holandés.



Con la victoria el Getafe iguala en la clasificación al Valencia con 27 puntos, a seis del descenso.



Ficha técnica:



3 - Getafe: David Soria; Damián, Djené, Cabaco (Sofian, m.64), Olivera; Nyom (Kubo, m.85), Arambarri (Timor, m.85), Maksimovic, Cucurella; Enes Unal (Cucho Hernández, m.73) y Mata (Aleñá, m.85).



0 - Valencia: Cillessen; Correia, Paulista, Diakhaby, Gayà; Wass (Oliva, m.81), Soler (Cutrone, m.81), Racic (Gameiro, m.68), Musah (Guillamón, m.55); Kang In y Maxi.



Goles: 1-0: M.37 Arambarri; 2-0: M.54 Mata; 3-0: M.86 Aleñá.



Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andaluz). Amonestó a Enes Unal (m.13), Djené (28), Cabaco (30), Cucurella (58), Nyom (76), del Getafe; y a Correia (7), del Valencia. Expulsó a Diakhaby (m.51), del Valencia.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander, disputado a puerta cerrada y sin público en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe (Madrid). EFE