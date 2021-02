El Atlético vuelve al trabajo con los suplentes y sin recuperar efectivos

Fútbol Español

Madrid. El Atlético de Madrid regresó este jueves a los entrenamientos tras el empate de este miércoles contra el Levante (1-1) sólo con los suplentes del duelo en el Ciutat de Valencia sobre el césped y aún sin recuperar a ninguno de sus tres futbolistas afectados por la COVID-19.



Por el momento, ni el delantero francés Moussa Dembélé, de cuyo positivo han pasado ya 14 días (fue el 4 de febrero), ni su compatriota Thomas Lemar ni el mexicano Héctor Herrera (a los que se detectó el coronavirus el 8 de febrero) han obtenido el resultado negativo en un test que les permita volver con el grupo.



Aún tiene dos días el conjunto rojiblanco para saber si podrá contar con ellos aunque sea como alternativa en el banquillo para el segundo duelo contra el Levante, previsto para el próximo sábado a las 16.15 horas en el Wanda Metropolitano.



Un partido en el que el técnico argentino Diego Pablo Simeone sabe que no podrá contar ni con el centrocampista Saúl Ñíguez ni con el defensor montenegrino Stefan Savic, que tendrán que cumplir un partido de sanción al haber recibido el miércoles su quinta tarjeta amarilla en lo que llevamos de campeonato.



Con esas dos bajas, ganan opciones para retornar al once tanto el central brasileño Felipe Monteiro como los pivotes disponibles, el francés Geoffrey Kondogbia y el uruguayo Lucas Torreira.



Los tres trabajaron junto con el brasileño Renan Lodi, el inglés Kieran Trippier -al que todavía le quedan diez días de la sanción impuesta por la Federación Inglesa, que le impedirán jugar contra el Levante, el Chelsea inglés y el Villarreal-, Víctor Machín 'Vitolo' y el portugués Joao Félix.



El delantero luso, que ya contó con 24 minutos en el duelo del miércoles tras dos partidos de ausencia por el coronavirus, podría ser otro que recuperara su puesto en el once titular, una posición que no goza desde el 31 de enero en Cádiz, y que recuperaría en detrimento del argentino Ángel Correa, si así lo decide Simeone. EFE.