Carvajal, la esperanza de Zidane para solucionar las bajas defensivas

Dani Carvajal es la esperanza de Zinedine Zidane para aliviar ante el Valencia la plaga de bajas que sufre, especialmente en una defensa que pierde al brasileño Marcelo y de la que ya no podía contar con el capitán Sergio Ramos, el brasileño Militao, Álvaro Odriozola, ni el 'comodín' de Lucas Vázquez.



A cuatro días del partido ante el Valencia (domingo a las 16:15 horas -una menos GMT- en el estadio Alfredo di Stéfano), Zidane solo dispone de tres -Ferland Mendy, Nacho Fernández y Raphael Varane- de los ocho defensas que integran su plantilla.



Ante esta situación, el técnico francés innovó con nuevo sistema ante el Getafe, con tres centrales, que podría mantener ante el Valencia. De los jugadores que ya realizan trabajo de campo en sus planes de recuperación, Carvajal, Lucas Vázquez, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo, el primero es el que más opciones tiene de reaparecer en la próxima jornada.



Según informan a Efe fuentes del Real Madrid, Carvajal es el que más avanzada tiene su recuperación y se probará esta semana regresando a la dinámica de grupo con el objetivo de poner fin a su calvario el domingo.



Desde que se lesionase el 2 de enero, sufriendo un percance muscular ante el Celta de Vigo, el lateral madrileño se ha perdido siete partidos consecutivos y ya son 17 el total. Es la temporada de su carrera que más encuentros de baja por lesiones está protagonizando Carvajal, que sufrió una recaída en sus actuales problemas musculares en un muslo que le obligaron a iniciar la recuperación.



Con Carvajal en el campo el Real Madrid no ha perdido ningún partido esta temporada de los once que ha jugado. Diez de ellos fueron en LaLiga Santander y solamente ha podido disputar uno en la Liga de Campeones, el partido decisivo en Milán ante el Inter que cambió el rumbo en el grupo del equipo de Zidane.



El técnico francés no ha querido forzar la reaparición de Carvajal, con el regreso de la 'Champions' y la eliminatoria ante el Atalanta cerca, y confía en que ante el Valencia sea el momento del regreso del lateral para solventar los problemas en efectivos en defensa. Tras la sesión completada este miércoles por Dani en solitario, lo comenzará a ver este jueves con la vuelta a los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid desde las 11:00 horas. Para medirse al Valencia también recuperará al alemán Toni Kroos en el centro del campo, una vez cumplido su encuentro de sanción. EFE