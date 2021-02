Koeman: "Si ponemos a De Jong de central, perdemos algo en el medio campo"

Fútbol Español

Martes 9| 8:53 am





Ante la plaga de bajas defensivas del Barcelona, el entrenador azulgrana, Ronald Koeman, reconoció este martes que la opción de retrasar la posición de Frenkie de Jong a la zaga hace que el equipo "pierda algo en el centro del campo".



En la rueda de prensa previa al Sevilla-Barcelona de la ida de semifinales de la Copa del Rey, el técnico neerlandés evitó desvelar qué defensor ocupará la baja de Ronald Araujo, lesionado con un esguince en el tobillo izquierdo. Sobre el regreso del zaguero uruguayo, Koeman fue tajante: "No ponemos fecha".



Pese a no resolver la incógnita de su revelo en el once, el entrenador azulgrana advirtió que siempre es mejor "escoger a un central que esté acostumbrado a jugar" en esa posición.



"Es verdad que, si ponemos a De Jong como central, tal y como está jugando últimamente, nos falta algo en el medio del campo", reconoció.



Para viajar a Sevilla, quedaron descartados de la convocatoria el lateral Sergiño Dest, el centrocampista Miralem Pjanic y el delantero Martin Braithwaite. En este sentido, Koeman explicó que "las bajas son porque no están bien físicamente".



"Prefiero llevar a gente que esta al 100%, no es el momento de correr más riesgos. Ya tenemos mucha bajas, pero para cualquier problema hay una solución", sentenció el técnico.



Sobre su rival, Koeman elogió la condición física, la organización y la calidad individual de los jugadores del Sevilla: "Por eso están arriba en la LaLiga y en semifinales de Copa. Tienen una de las plantillas más completas del torneo. Deberemos estar bien con balón para salir bien de su presión", explicó.



"Viendo los últimos resultados, somos nosotros y el Sevilla los que llevamos una mejor trayectoria de partidos ganados", admitió Koeman, muy consciente del peligro que tiene el conjunto dirigido por Julen Lopetegui.



Sobre las opciones de ganar la Copa del Rey, Koeman dijo que la plantilla se centra "partido a partido", aunque sí afirmó que "la confianza del equipo ha subido". "Nos concentramos mejor que antes y hemos sacado nuestro orgullo en varios partidos para remontar", reivindicó el técnico.



En este sentido, explicó que, después de remontar en cuartos de final frente al Granada (3-5), volvió a ver más ilusión entre los aficionados: "Muchos culés me dijeron que hacía tiempo que no celebraban así los goles. Es un orgullo para un entrenador que los fans vivan con el equipo. Para mí, esto es lo más importante".



Respecto a la polémica generada con el PSG acerca de un posible fichaje de Leo Messi este verano, Koeman optó esta vez por restarle importancia. "Si ellos quieren hablar del futuro de Messi, que lo hagan. Nosotros tenemos que centrarnos en ganar partidos", apostilló el técnico. EFE