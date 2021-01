Getafe y Alavés se pierden entre las faltas y la espesura táctica

Fútbol Español

Getafe y Alavés empataron este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez en un duelo muy igualado y muy trabado por las faltas en el que sólo se contabilizó una ocasión clara, que fue para el equipo madrileño en la primera parte.



Las urgencias por el descenso provocaron que el partido fuera muy táctico, con dos equipos midiendo cada paso sobre el césped y, sobre todo, con mucho cuidado de no cometer errores en las zonas delicadas.



En el Getafe destacó en el once la presencia del marroquí Soufiane Chakla, que, con apenas un entrenamiento tras su cesión procedente del Villarreal, se hizo con un puesto en una defensa de tres centrales con el uruguayo Damián Suárez y Marc Cucurella como carrileros.



En el conjunto vitoriano la novedad más destacada fue el delantero brasileño Deyverson, exfutbolista del equipo madrileño y que suplió a Lucas Pérez, la habitual pareja de baile en el ataque visitante de Joselu, muy desasistido por los escasos balones que le llegaron en los metros finales.



La única ocasión destacada de la primera mitad llegó a los 39 minutos con un disparo de Jaime Mata al borde del área pequeña, tras un córner, que Tachi sacó en la línea de gol.



En la segunda parte el encuentro se volvió muy trabado, con poco juego de balón y abundantes interrupciones por las faltas. Esa circunstancia no favoreció a ninguno de los dos equipos, que se mostraron inoperantes para llegar a los últimos metros con peligro porque sus jugadores más imaginativos, Carlos Aleñá y Manu García, estuvieron desaparecidos.



Ninguno de los dos técnicos, José Bordalás y Abelardo Fernández, movió su banquillo hasta casi el final, en el minuto 78. El que más arriesgó fue el entrenador local, que puso sobre el césped al delantero centro Ángel Rodríguez, pero el canario se contagió de la línea de su equipo y apenas entró en juego y creo peligro sobre la portería de Ximo Navarro.



La única ocasión de la segunda parte llegó a los 89 minutos con un remate de cabeza dentro del área del uruguayo Mauro Arambarri que se marchó fuera.



Con el empate, el Getafe suma 24 puntos y se mantiene en mitad de la clasificación, mientras que el Alavés, con 19, sigue en zona de descenso.



- Ficha técnica:



0 - Getafe: Rubén Yáñez; Timor, Etxeita, Soufiane; Damián Suárez, Kubo (Ángel, m.78), Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Aleñá (Portillo, m.78); y Jaime Mata.



0 - Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Lejeune, Tachi, Duarte; Martín Aguirregabiria (Jota Peleteiro, m.90), Manu García, Tomás Pina, Luis Rioja (Marín, m.82), Deyverson (Battaglia, m.78) y Joselu.



Árbitro: Santiago Jaime Latre. Amonestó a Arambarri (m.9), Damián Suárez (78) y Rubén Yáñez (83), del Getafe; y a Lejeune (23), Manu García (58) y Ximo Navarro (90), del Alavés.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Santander disputado a puerta cerrada en el Coliseum Alfonso Pérez.





EFE