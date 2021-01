Bono, héroe del Sevilla

Fútbol Español

Vitoria. El portero del Sevilla Yassine Bono salvó al Sevilla en Vitoria ante el Deportivo Alavés al detener un penalti a Joselu Mato en el minuto 90 y hacer valer los goles de Youssef En-Nesyri y Alberto Fernández "Suso" que adelantaron a los hispalenses en la primera mitad hasta en dos ocasiones, después del empate de Édgar Méndez en una partido que concluyó por 1-2 en la decimonovena jornada.



Con este triunfo los de Julen Lopetegui recuperaron la cuarta plaza, mientras los vitorianos acumularon tres derrotas consecutivas por primera vez en la temporada.



Los sevillistas llevaron la voz cantante pero les costó crear ocasiones cuando su rival se asentó en el terreno de juego. Ya se vieron detalles del sello de Abelardo Fernández en el equipo vasco, que puso en problemas a los andaluces a balón parado, pero no tuvieron la pegada suficiente para superar a los del barrio del Nervión.



Poco le bastó al Sevilla para adelantarse en el marcador. A los tres minutos, Youssef En-Nesyri recogía un servicio de Jesús Navas desde la banda derecha, que en primera instancia erró el delantero hispalense, pero que consiguió introducir en la portería posteriormente, tras un fallo de marca importante de la zaga vitoriana.



El Alavés apenas tuvo tiempo para ubicarse en su estadio en el estreno en LaLiga de Abelardo Fernández esta temporada, pero en el minuto 12 fue Édgar Méndez, que comenzó el partido como delantero, aprovechó un saque de banda mal defendido por el Sevilla para igualar el partido de cabeza y superar a Bono.



Los vascos apretaban la salida de balón de los andaluces, que sufrían para filtrar balones, pero generaban peligro cuando superaban la primera línea de presión de los albiazules.



A pesar del ajetreo de los primeros compases, el Sevilla llevó la iniciativa, pero la verticalidad de los locales encendía las alarmas de los sevillistas en los repliegues para tapar las bandas y los remates como el que intentó Joselu Mato a los 20 minutos, que entró en segunda línea para superar a Bono, pero se encontró con un oportuno Jules Koundé.



La intensidad del Alavés en la primera media hora se vio reducida por una genialidad de Jesús Fernández “Suso”, que volvió a adelantar al Sevilla con un disparo muy lejano, inalcanzable para Fernando Pacheco.



Los babazorros buscaron las cosquillas a balón parado y con balones aéreos a los de Julen Lopetegui, que no estuvieron finos en estas acciones defensivas y les faltó contundencia, aunque se fueron al vestuario con una ligera ventaja.



Volvió a avisar el Alavés con el libre indirecto en una reanudación que no cambió el guión de la primera, pero apareció Fernando para truncar el testarazo del argentino Rodrigo Battaglia. Los locales seguían con su presión y forzaban al Sevilla a jugar balones largos, lejos de su plan de partido, pero fue encontrando su sitio en una segunda mitad abierta.



Siguió combinando, pero lograba definir en los últimos metros. Tan solo unos chispazos de Suso podían sentenciar el encuentro, con permiso de un Alavés que no se fue del partido.



Joselu Mato encontró dos buenos servicios de Rubén Duarte para empatar el duelo, pero el delantero gallego no logró ver puerta, en un momento en el que el Sevilla acumuló más hombres en la zaga por el empuje albiazul.



El VAR entró en acción para anular un gol sevillista en la recta del final del partido y el Alavés llegó con vida a los últimos compases en los que pudo lograr el empate desde los once metros, tras una mano de Jules Koundé, pero Bono detuvo el lanzamiento de Joselu Mato en el minuto 90 y la victoria se fue a Nervión.



- Ficha técnica:



1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Lejeune, Laguardia, Duarte; Martín Aguirregabiria (Sáinz, min.62), Battaglia, Tomás Pina (Manu García, min.86), Rioja (Jota, min.68), Édgar Méndez (Deyverson, min.68); y Joselu.



2- Sevilla: Bono; Navas, Sergi Gómez, Koundé, Acuña; Fernando, Rakitic, Jordán (Gudelj, min.78); Suso (Oliver, min. 91), Ocampos (de Jong, min.62), En-Nesyri (Vázquez, min. 91).



Goles: 0-1, m. 3: En-Nesyri. 1-1, m. 12: Édgar. 1-2, m. 30: Suso.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos, del Comité de Castilla-La Mancha. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Lejeune (min. 48), Édgar (min. 56) y Pons (min.72) y para los visitantes En-Nesyri (min. 80), Bono (min.90) y Navas (min. 90).



Incidencias: encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander disputado sin público en el estadio de Mendizorroza de Vitoria. EFE