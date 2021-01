El Real Valladolid araña un punto en el minuto 89

Fútbol Español

Valladolid. El Real Valladolid logró arañar un punto, tras empatar al límite del tiempo reglamentario, que pudo ser victoria, de no ser por el gol anulado a Weissman, ante un Elche que, para ser el equipo menos rematador de LaLiga, sorprendió a Masip en dos ocasiones, con Josan como protagonista.



Los locales salieron con la intención de sorprender desde el inicio, con un Weissman muy peleón que presionó en busca de una opción en los primeros compases, pero fue el Elche el que, en su primera llegada al área blanquivioleta, inauguraba el marcador, con un gran disparo de Josan desde la frontal, que resultó imparable.



Fue un jarro de agua fría para los vallisoletanos, pero no se quedaron lamiéndose las heridas, sino que reaccionaron de inmediato para impedir que el Elche dominara el juego. Y Weissman pudo empatar tres minutos después, pero su remate lo repelió el palo. Al menos, el equipo no quedó en estado de shock tras el tanto rival.



El Real Valladolid seguía presionando, y dispuso de dos faltas peligrosas, al borde del área ilicitana, que terminaron golpeando en la barrera. A balón parado, no llegaba la oportunidad de volver a equilibrar el partido pero, al contraataque, tampoco, puesto que la defensa de los de Almirón estaba bien plantada.



Roque Mesa y Weissman se mostraron muy activos en el plano ofensivo, mientras que el Elche se replegó, tras marcar el gol, a la espera de algún fallo local que poder aprovechar y volver a alcanzar el área blanquivioleta. Y ese error llegó, y Josan, con un buen control, tras irse en velocidad, volvía a superar a Masip.



El cuadro vallisoletano tenía por delante el reto de remontar dos goles en contra, pero esa presión se hizo evidente tras la reanudación, lo que dio al Elche aun más tranquilidad, comodidad y estabilidad en el campo. Sergio González tardó diez minutos en realizar los primeros cambios, apostando por Toni Villa y Míchel.



Y si las cosas estaban mal para el Real Valladolid, empeoraron aun más, tras anular el colegiado un gol de Weissman, por mano del jugador al apoyarse en el suelo, lo que suscitó el enfado de jugadores suplentes y cuerpo técnico, a uno de cuyos miembros, expulsó Jaime Latre, debido a esas aireadas protestas.



Pero los locales siguieron peleando, y los cambios empezaron a notarse. De hecho, fue Míchel el que recortaba diferencias tras un fuerte disparo desde la frontal del área, en el minuto 71. Había prisa, y comenzó el asedio del Real Valladolid, ante un Elche que tuvo que emplearse en defensa.



El esfuerzo tuvo su recompensa, y Joaquín lograba empatar con un remate de cabeza tras el saque de falta de Hervías. Mal menor para el Real Valladolid en un partido en el que se cometieron más errores defensivos de lo que suele ser habitual y frustración para el Elche, tras ver anulada su ventaja.



Ficha técnica:



2 - Real Valladolid: Masip; Luis Pérez (Hervías, m.72), Joaquín, Alcaraz, Nacho; Fede San Emeterio (Míchel, m.56), Roque Mesa (Zalazar, m.89); Orellana, Kike Pérez (Toni Villa, m.56), Óscar Plano (Sergio Benito, m.89); Weissman.



2- Elche FC: Badía; Barragán, Verdú, Mójica, Josema (Diego González, m.74); Raúl Guti, Jony Álamo (Víctor Rodríguez, m.74), Pere Milla; Josan (Cifuentes, m.74), Rigoni y Lucas Boyé (John, m.86).



Goles: 0-1, m.9: Josan. 0-2, m.42: Josan. 1-2, m.71: Míchel. 2-2, m.89: Joaquín.



Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité aragonés). Mostró cartulina amarilla a Fede San Emeterio (m.39) y roja a Roque Mesa (m.90), del Real Valladolid y a Josema (m.51), Cifuentes (m.85), Pere Milla (m.90+), del Elche.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla. Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria del que fuera entrenador del Real Valladolid, Vicente Cantatore y el actual técnico, Sergio González, colocó un ramo de flores en el césped del José Zorrilla. EFE