La Generalitat no permite el voto electrónico en las elecciones del Barcelona

El decreto ley que la Generalitat de Catalunya aprobó este martes no permitirá el voto electrónico en las elecciones del FC Barcelona, previstas sin confirmación oficial para el 7 de marzo, y tan solo se podrá utilizar el voto por correo aparte del presencial.



Esta circunstancia se da a pesar de que el nuevo decreto ley, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, "habilita el voto por correo postal y el voto electrónico en los procesos de elección de las juntas directivas y la presidencia de las entidades deportivas de Catalunya", según asegura el comunicado de la Generalitat.



Pero el mismo texto añade que incorpora dos disposiciones transitorias según las cuales en los procesos electorales ya iniciados en el momento de la entrada en vigor del decreto ley se puede regular "el voto mediante correo postal aunque los estatutos (del club) no lo establezcan", pero "no el voto mediante medios electrónicos".



Y este es el caso de las elecciones al FC Barcelona, que iniciaron su proceso electoral de forma oficial el 16 de diciembre del 2020.



Con estas modificaciones normativas el Govern pretende "hacer compatible la renovación de los órganos de gobierno de las entidades con la limitación del desplazamiento de las personas" con el objetivo de combatir la pandemia del coronavirus.



Los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona (Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa) de momento se han mostrado cautos ante la noticia y no han querido hacer declaraciones sobre el tema.



Para que se pueda utilizar el voto por correo en las presentes elecciones a la presidencia del club azulgrana la Comisión Gestora de Carles Tusquets deberá incluirlo en el proceso electoral y regular su aplicación. EFE