La FIFA desestima la apelación del Atlético y confirma la sanción a Trippier

El Comité de Apelación de la FIFA ha desestimado la apelación presentada por el Atlético de Madrid sobre la sanción al lateral derecho inglés Kieran Trippier, sancionado diez semanas sin jugar ni entrenar por la Federación Inglesa (FA), por lo que el jugador rojiblanco vuelve a estar suspendido.



"El Comité de Apelación de la FIFA ha desestimado la apelación presentada por el club Atlético de Madrid en el caso del jugador Kieran Trippier", ha informado el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado en su página web.



"Como consecuencia, la decisión del Comité Disciplinario del 23 de diciembre de 2020 está confirmada, por lo que la extensión impuesta al jugador por la FA inglesa tiene efecto mundial", añade la FIFA.



Esto supone que Trippier volverá a no poder jugar ni entrenar con el Atlético, debido a la sanción por "mala conducta en relación con las Reglas de Apuestas" del organismo inglés, que incluía las diez semanas de castigo y una multa de 70.000 libras (78.500 euros).



Según el comunicado de la FA, se le atribuían "siete supuestas infracciones de la Regla E8 (1) (b) durante julio de 2019", antes de su fichaje por el Atlético de Madrid, de las que "una comisión independiente" comprobó "cuatro de los supuestos incumplimientos". Los otros "tres fueron desestimados en una audiencia personal".



Desde que conoció la sanción, el Atlético se sintió perjudicado. "Me parece sumamente injusto que el Atlético de Madrid se vea en esta situación cuando sale beneficiada la Federación Inglesa, que es la que toma la decisión a partir de esa resolución", dijo el pasado miércoles Diego Simeone, tras el primer duelo de baja de Trippier.



El lateral inglés se perdió por esta decisión el duelo de la decimosexta jornada de Liga contra el Getafe, y tampoco pudo jugar la siguiente jornada ante el Alavés, el mismo día en que se confirmó la suspensión cautelar de la sanción, ya que no había entrenado ni se había desplazado a Vitoria, sede de aquel partido; pero sí retornó al césped del rojiblanco el martes pasado ante el Sevilla.



Con el paréntesis de la cautelar, el jugador tendría que cumplir otras nueve semanas de sanción, lo que llevaría el castigo hasta el 22 de marzo: se perdería 13 partidos, entre ellos los dos encuentros de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea inglés.



Según estos cálculos, la sanción terminaría justo antes de las fechas reservadas para partidos de clasificación al Mundial de Catar 2022, con lo que Trippier podría reaparecer con la selección inglesa, que juega contra San Marino el 25 de marzo, Albania el 28 y Polonia el 31.

EFE