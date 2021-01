Koeman persigue su primer título y la Real un efecto balsámico

Fútbol Español

Martes 12| 11:28 am





La Real Sociedad, en calidad de finalista de la Copa del Rey, y el Barcelona, como subcampeón de la última Liga, disputarán este miércoles (21:00 horas), en el Nuevo Arcángel de Córdoba la primera semifinal de la Supercopa de España, un partido que pondrá a prueba la buena racha de los azulgranas.



El Barça acude a la cita con el mal recuerdo de la pasada edición, donde la derrota frente al Atlético de Madrid (2-3) le costó la eliminación en semifinales y aceleró la destitución del técnico Ernesto Valverde, que ya llegó cuestionado al encuentro.



Sin embargo, esta vez encara la Supercopa con buenas sensaciones después de ganar tres partidos seguidos a domicilio en LaLiga, frente al Granada (0-4), el Athletic (2-3) y el Huesca (0-1). Con un juego vistoso y un Messi enchufado, el Barça ha sumado nueve puntos de nueve posibles en lo que va de 2021.



Para prolongar esta buena racha de resultados, lo más probable es que el entrenador del conjunto azulgrana, Ronald Koeman, vuelva a echar mano del 4-3-3. No obstante, la alineación sigue condicionada por las lesiones de larga duración de los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto y los delanteros Philippe Coutinho y Ansu Fanti.



Por su parte, el central Ronald Araujo hizo saltar las alarmas este sábado, cuando sintió molestias en su muslo derecho antes de disputar el partido frente al Granada. Se perdió el encuentro pero, al final, el susto quedó en una sobrecarga en los isquiotibiales.



Koeman podrá contar con el uruguayo para formar pareja en el eje de la zaga con Clement Lenglet, descansado tras cumplir sanción en Granada por acumulación de tarjetas amarillas. La línea defensiva la completarán los laterales Sergiño Dest y Jordi Alba.



En el centro del campo, Sergio Busquets actuará de pivote por detrás de Frenkie de Jong y de Pedri González. Tampoco se esperan sorpresas en la delantera donde seguramente repetirán Ousmane Dembélé y Leo Messi, ambos en el mejor momento de la temporada, junto al exjugador realista Antoine Griezmann.



La Real Sociedad, irreconocible en LaLiga con cuatro derrotas en los seis últimos partidos que han acabado con su solvencia, se agarra a la Supercopa para buscar nuevos bríos en una competición en la que parte como víctima ante el dulce momento de los barcelonistas.



La racha donostiarra todavía es peor si se añaden los encuentros de Liga Europa, lo que arroja un triunfo en doce partidos en total, por lo que la situación de los de Imanol Alguacil no es la idónea para buscar la llave que da acceso a la final del domingo.



Alguacil tiene la buena noticia de la recuperación de lesionados, ya que además de Adnan Januzaj y Asier Illarramendi, que ya estuvieron en Sevilla, ante el conjunto culé contará con Nacho Monreal, todo un seguro en defensa y experiencia en este tipo de partidos con el Arsenal.



No llegan a esta semifinal otros jugadores básicos como Aritz Elustondo, el jefe de la zaga, y sobre todo la ausencia más destacada será la del canario David Silva, sin cuya presencia el rendimiento del equipo ha entrado en barrena.



Se esperan algunos cambios con respecto al último compromiso de Sevilla. Willian José, más centrado tras desvanecerse la opción de recalar en el Atlético de Madrid, pugnará por una plaza en el once con Alex Isak, que viene de marcar pero que también se exprimió mucho ante los sevillistas.



Guevara puede coger el timón en el centro campo, acompañado de Zubimendi o Guridi y en defensa podría ser el turno del galo Le Normand, que va a tener mucho trabajo con una delantera azulgrana claramente al alza en las últimas jornadas. Alguacil desplaza a toda su plantilla, incluyendo lesionados, en una lista de 29 jugadores que no quieren perderse esta cita.



Alineaciones probables:



Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Guridi, Merino; Oyarzabal, Willian José y Portu.



Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann y Messi.



Árbitro: Munuera Montero (Comité andaluz)



Estadio: Nuevo Arcángel de Córdoba



Hora: 20.00 GMT.



/ EFE