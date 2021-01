Coudet: En quince minutos se acabó el partido

Fútbol Español

Viernes 8| 7:56 pm





Vigo. El argentino Eduardo Coudet no escondió su enfado por la contundente derrota de su equipo ante el Villarreal, en un duelo en el que cometieron “tres errores muy groseros” en el primer cuarto de hora que resultaron determinantes.



“Ahí se terminó el juego. En el minuto 15 ya no había más partido con el 0-3 ante un rival de esta jerarquía, que con cinco tiros nos hizo cuatro goles. Por eso, se me hace difícil hacer un análisis futbolístico”, comentó el entrenador del Celta de Vigo.



Reconoció que a su equipo le cuesta generar “situaciones de riesgo” sin Iago Aspas y Nolito, por eso volvió a mandar un mensaje a la directiva de que necesitan reforzar la plantilla para no sufrir.



“Este partido nos marca un poco la realidad, la diferencia que tenemos con un rival de Europa”, lamentó Coudet, quien, pese a todo, insistió en que su equipo necesita ser “más competitivo” y “más inteligente” aunque tenga bajas tan importantes.



“Siempre que no contemos con Iago lo vamos a sentir, es el jugador más determinante que tenemos. Tampoco el Barcelona es el mismo con Messi que sin Messi. Pero no nos podemos quedar con eso”, reiteró. EFE