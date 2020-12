Xavi y Jordi Cruyff estarán al frente del área deportiva del Barça de Font

Fútbol Español

Xavi Hernández y Jordi Cruyff estarán al frente del área deportiva de fútbol del Barcelona si Víctor Font gana las elecciones del próximo 24 de enero, el primero como director general y el segundo como director deportivo, según anunció este miércoles el aspirante.



En el caso de Xavi, sea o no el próximo entrenador, realizaría funciones de mánager general, ya que la idea de Font es mantener a corto plazo en el banquillo a Ronald Koeman, que tiene contrato hasta junio de 2022. Actualmente, Xavi tiene un contrato hasta el 2021 como técnico del Al-Saad catarí, cargo al que llegó en 2019.



También se incorporaría al área deportiva Jordi Cruyff como director deportivo. El hijo de Johan Cruyff trabaja desde este verano como entrenador del Shenzhen FC chino, club con el que firmó por dos temporadas.



Si Font ganara las elecciones, Jordi Cruyff regresaría a Barcelona para formar tándem con Xavi al mando del organigrama deportivo del fútbol. Puesto que los dos exfutbolistas tienen contrato en vigor con sus respectivos clubes, ninguno de ellos ha podido estar presente en la presentación del proyecto.



Con el cargo de director general, Xavi será el máximo responsable de tomar las decisiones que afecten el área de fútbol, independientemente de que sea o no el próximo entrenador del primer equipo.



Aunque Font es partidario de confiar en Koeman, el precandidato matizó que, en el caso de que el técnico neerlandés acabe destituido esta temporada, Xavi también asumiría el cargo de entrenador, a la vez que ejercería de director general.



"La idea es que pueda compatibilizar las dos funciones. Queremos que Xavi emule el caso de Sir Alex Ferguson en el Manchester United", explicó Font.



Font afirmó que "Xavi tiene que ser un hombre de club, debe estar aquí durante los siguientes 20 años". Por esta razón, considera que si solo tuviera funciones de entrenador existiría el "riesgo de que al cabo de dos o tres años se quemara y se fuera".



Por esto, Font enfatizó la necesidad de construir un proyecto sólido con "gente que vea el fútbol a través de una misma idea" y que, según comentó, está consensuado con Xavi.



En este organigrama, Joan Vilà y Albert Benaiges serían los responsables de la Masía y del fútbol base. Paco Seirul·lo también se sumaría al proyecto deportivo para gestionar el área de metodología, Emili Ricart se encargaría de la gestión del talento e Inma Puig estaría al frente de comportamiento y psicología.



Al desvelar todos estos nombres, Font recalcó que su idea pasa por "crear una estructura". "La parte deportiva tiene que estar en manos de quien sepa, no de los directivos", sentenció.



"Queremos que el presidente y la junta directiva directivos solo tomen las grandes decisiones estratégicas del club. Queremos que en cada área deportiva deporte haya estructuras con los mejores profesionales empoderados para tomar decisiones", agregó.



De este modo, Font reserva al presidente del club la función de validar las decisiones que tomen los directores generales de cada sección -en el caso del fútbol, Xavi- porque admitió que a veces hay "aspectos institucionales y económicos que van más allá de las razones deportivas".



Con la idea de ceder poder desde la presidencia hacia las secciones deportivas, Font defendió que su proyecto supone crear un "nuevo modelo de gobernanza y de toma de decisiones".



"No podemos gestionar el club de la misma forma que se hacía cuando Núñez era presidente, con juntas directivas que fichan... Esto debe cambiar", aseveró.



El precandidato a la presidencia también anunció la creación de un nuevo cargo de director general deportivo, que será asumido por el exjugador azulgrana Juli López, hermano de los también exfutbolistas del Barcelona Sergi y Gerard López.



En su presentación, López explicó que, como director general deportivo, hará de "vínculo entre la junta directiva y todas las estructuras profesionales" de las distintas secciones del club, incluida la de fútbol. "Tenemos que asegurar que las secciones tengan una gestión con coherencia", aseguró López. EFE