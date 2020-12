El Barça a frenar su sangría fuera de casa

Fútbol Español

Lunes 21| 8:10 pm





Valladolid. El Valladolid, en puestos de descenso, espera la visita del Barcelona, que necesita cambiar la dinámica que le ha convertido en el segundo peor visitante de LaLiga y lograr una victoria que se le resiste desde el 1 de octubre en Balaídos.



Tras sus respectivos empates con Sevilla (1-1) y Valencia (2-2), pucelanos y culés se enfrentarán por un resultado que permita a los primeros salir de la zona roja y a los segundos acortar la distancia con el liderato, ensanchada a ocho puntos después del tropiezo hace dos días en el Camp Nou.



En los locales el regreso de Joaquín al centro de la defensa supondrá uno de los cambios en el once de Sergio González, que podrá contar con Javi Sánchez y tener la baja de Guardiola, después de una mala sensación en el isquio en el partido ante Sevilla.



El técnico tampoco dispondrá de Saidy Janko que sigue de baja, pero en su posición, a priori, saldrá de nuevo Hervías, ya que el entrenador ha elogiado las prestaciones del jugador, convertido en lateral derecho "para dar una solución al problema en esa posición".



Gónzalez ha avanzado que "habrá variaciones" respecto al equipo que saltó al Sánchez Pizjuán, puesto que "tanto el Sevilla como el Barcelona son dos rivales que exigen un elevado esfuerzo en las basculaciones y transiciones" y "será bueno hacer rotaciones y dar minutos a los que menos han tenido".



Consciente de que el Barça puede "puede cambiar el chip en cualquier momento", Sergio apuesta por "jugar con atrevimiento y descaro en ataque y seguir mejorando en defensa para dejar la portería a cero" frente a un rival que "no puede perder ningún punto más".



El Barcelona necesita una victoria para no descolgarse y encontrar una regularidad que se le resiste después de volver a fallar cuando parecía tener todo de cara.



El impulso que produjo la victoria de la semana pasada contra la Real Sociedad (2-1) quedó diluido por el empate con el Valencia, que le privó de enlazar tres victorias seguidas y mantenerse a rueda del Atlético y el Real Madrid.



En su visita a Valladolid, los culés también están ante el reto de volver a ganar fuera de casa en LaLiga después de más de dos meses y medio de sequía, tras hacerlo por última vez el 1 de octubre ante el Celta de Vigo (0-3) en Balaídos.



El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, espera revertir esta situación sin la necesidad de hacer muchos cambios en el once. Se espera que dé continuidad en la pareja de centrales a Óscar Mingueza y a Ronald Araújo, que anotó un gol frente al Valencia.



En la medular, el joven centrocampista Pedri González acompañará a Sergio Busquets y a Frenkie de Jong aunque, si Koeman decidiera hacer rotaciones, podría cambiar alguna de estas tres piezas por el bosnio Miralem Pjanic.



En ataque, Philippe Coutinho apunta a suplente. Martin Braithwaite podría acompañar de nuevo a los fijos Griezmann y Messi, que frente al Valencia igualó el récord de Pelé de 643 goles conseguidos en un mismo equipo.



Alineaciones probables:



Real Valladolid: Masip; Hervías, Joaquín, Bruno o Javi Sánchez, Nacho; Jota o Toni Villa, Alcaraz, Roque Mesa, Óscar Plano; Marcos André, Weissman.



Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Braithwaite, Griezmann y Messi.



Árbitro: Melero López (Comité Andaluz)



Estadio: José Zorrilla



Hora: 21:00h gmt



Clasificación: El Barcelona ocupa la quinta plaza. El Real Valladolid, la decimoctava, en puestos de descenso.



La clave: Comprobar si el Barcelona es capaz reencontrarse con los tres puntos para iniciar, por fin, una dinámica regular de victorias que le acerque al liderato.



El dato: El Barcelona no gana lejos del Camp Nou desde hace más de dos meses y medio, el pasado 1 de octubre en su visita a Balaídos frente al Celta de Vigo (0-3).



La frase: Sergio González: "Seguro que el Real Valladolid va a tener opciones, porque ante los grandes siempre ha dado la cara y en las últimas visitas del Barça, el marcador ha sido muy ajustado".



El entorno: El acelerón de Ousmane Dembélé en la recuperación de su lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha dan un motivo de optimismo al Barcelona. EFE