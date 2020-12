Lionel Messi encabeza la entrega de premios de medio español

Madrid. Los jugadores Karim Benzema, Gerard Moreno, Thibaut Courtois y el argentino Lionel Messi, junto a los entrenadores Zinedine Zidane y Julen Lopetegui, protagonizaron este lunes los premios Marca que otorga cada año el medio deportivo español.

El Real Madrid, como campeón de LaLiga Santander de la temporada 2019/20, consiguió varios galardones. De este modo, Benzema se alzó con el trofeo Alfredo Di Stéfano al mejor futbolista de la temporada pasada. El delantero francés acumuló 21 tantos en Liga y fue una de las claves del título que ganó su equipo.

También triunfó su compañero Thibaut Courtois. El portero belga ganó el trofeo Zamora al portero menos goleado de Primera División tras encajar 20 goles en 34 partidos por delante del guardameta esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak (27 tantos en 38 encuentros) y de Unai Simón, meta del Athletic que acreditó 29 dianas en 33 duelos.

El tercer madridista que se llevó un trofeo fue el entrenador francés Zinedine Zidane, que compartió con Julen Lopetegui (Sevilla) el premio Miguel Muñoz al mejor entrenador del curso 2019/20. Ambos hicieron méritos suficientes para conseguir un galardón basado en las puntuaciones de las crónicas del diario Marca de cada jornada.

Zidane condujo a su equipo hacia el título de Liga y Lopetegui logró el cuarto puesto además de dirigir al Sevilla hacia la consecución de la Liga Europa tras ganar 3-2 en la final al Inter el pasado 21 de agosto en el Estadio Rhein Energie de Colonia (Alemania).

El trofeo Pichichi al máximo goleador de Primera División recayó por séptima vez en la figura de Lionel Messi, que con 25 goles superó a Benzema, que acumuló 21. El logro del jugador argentino es histórico: se convirtió en el único futbolista de LaLiga española en ganarlo en siete ocasiones tras superar a Telmo Zarra, vencedor en seis ediciones entre 1945 y 1953.

