Laporta: "Florentino seguro que se lo ha tomado con deportividad"

Fútbol Español

Martes 15| 3:01 pm





Joan Laporta, uno de los aspirantes a presidir el club azulgrana a partir del 24 de enero, ha considerado que no se debe entender que la colocación de una gigantesca pancarta con su lema electoral a 100 metros de distancia del estadio Santiago Bernabéu como una provocación y que "seguro" que Florentino Pérez, presidente del Real Marid, "se lo ha tomado con deportividad"-



"Siempre hemos tenido (cuando él ocupó la presidencia barcelonista) una relación cordial de concordia institucional", dijo Laporta a los medios delante de la pancarta. "Además sé que incluso estas cosas se las puede tomar con sentido del humor", apuntó.



Laporta posó para los medios delante de la lona de cincuenta metros de altura, 20 de ancho y mil metros cuadrados, sobre fondo rojo, ubicada en el lateral de un edificio situado en la esquina del Paseo de la Habana con la calle Santiago Bernabéu, a poca distancia del estadio madridista, en la que se ve la imagen suya con el leya "Ganas de volver a veros".



"Es propio de nuestro estilo, de nuestra manera de ser, devolver el orgullo a los barcelonistas", indicó sobre esta iniciativa, de la que también comentó que "tiene un punto de ironía, es sutil, es una acción hábil".



Aseguró que se ha hecho "sin ánimo de ofender y con el ánimo de promover nuestra candidatura en Madrid, no busquéis otro sentido porque no lo hay", afirmó a los periodistas, ya que explicó que hay socios barcelonistas en la capital de España que también tienen que votar, y agregó, mirando a la pancarta, que "con esta actitud creo que podemos volver a ganar Champions".



Cuestionado sobre qué opinaría si hubiera ocurrido al revés, si se hubiera instalado una pancarta de un candidato madridista cerca del Camp Nou, respondió: "Lo tendría que ver, en cualquier caso forma parte de lo que este gran espectáculo que es el fútbol y me lo tomaría con sentido del humor". EFE